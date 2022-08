¿Falta de creatividad? Maluma es criticado por llevar a su novia al mismo lugar que a su ex

Maluma en los últimos meses ha estado de gira por varios países interpretando sus más grandes éxitos y logrando llenar cada lugar en donde se presenta. Sin embargo, en uno de sus conciertos se desató una pelea entre dos de sus seguidoras, motivo que ocasionó que el cantante les pidiera salir del auditorio. El hecho provocó la molestia por parte del cantante pero siguió con su show.

Luego de un tiempo de un escenario a otro ‘El Pretty Boy’ decidió tomarse unas vacaciones con su novia Susana Gómez en Islas Boleares, España. Lo que llamó la atención de sus seguidores no fue solo la lujosa embarcación en la que se encontraban, sino también que llevó a su pareja al mar Mediterráneo siendo el mismo lugar en el que estuvo con su ex novia Natalia Barulich en 2019. Algunos de sus seguidores comentaron: “No conoce otro lugar para invitarla”; “Con tanta plata y tan bonita merece algo mejor”. Aunque algunos optaron por defender al paisa: “Quien fuera Susana para viajar con Maluma” y “Necesito un Maluma en mi vida”.

Ante varias especulaciones de una nueva relación, el intérprete fue visto en algunos eventos con Susana Gómez, una arquitecta que se encontraba fuera del mundo de la farándula nacional. Ambos llevaban una amistad desde hace algunos años pero, según fuentes cercanas no habían dado el paso a entablar una relación porque Susana se encontraba en medio de su divorcio en inicios de 2021. Ahora la arquitecta y el cantante llevan más de un año de relación.

#Maluma y su novia #SusanaGómez fueron captados disfrutando en un yate en Formentera, paradisíaca isla española. 😍 ¿Qué tal esta parejita? pic.twitter.com/LR65GwGyyg — Revista Activa (@revista_activa) August 1, 2022

La relación con su ex novia Natalia Barulich

La modelo y el cantante se conocieron durante el rodaje de “Felices los cuatro”. Luego de dos años de relación, en 2019 decidieron ponerle fin. En medio de una entrevista la modelo aseguró que si bien, en sus redes sociales lucían como la pareja perfecta, a diario la historia era otra. Dado que, Natalia era quien ponía más en la relación, en donde Maluma daba un 20% y en cambio ella un 100%

Sin embargo, la polémica la desató la presunta relación entre Neymar y Natalia. Ante el hecho el paisa aseguró “Yo no sé si ellos realmente están juntos. Realmente no me importa, porque cada quien hace su vida”. Pero, en cada aparición de Barulich negó rotundamente su relación con el astro del fútbol.