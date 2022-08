Jubilado ganó millonario premio en casino de Rancagua y regaló dinero a crupier y jugadores

El mes pasado un hombre que apostó 20 mil pesos se llevó casi 200 millones apostando en el Casino Monticello. Ahora la suerte estuvo de parte del jubilado Juan Ortiz, que se llevó 108 millones de pesos y decidió compartir parte del premio con el trabajador del lugar que le dio la fortuna y otros jugadores según contó el diario El Pulso.

“Llevo 15 años asistiendo a Monticello, conozco a casi todos los crupieres, y también a casi todos los jugadores de mi edad, he hecho amistad con varios. Es una platita que me cayó del cielo, pero bueno, la vida debe continuar”, declaró Juan Ortiz, jubilado desde 2018 tras 43 años de trabajo.

“Era como cualquier visita. Llevo años asistiendo regularmente a Monticello, me gusta jugar póker y es la primera vez que gano un premio así, no había logrado hacer ni una escalera de color”, afirmó con una sonrisa de oreja a oreja.

“Me quedaban $40.000, si se me acababa la plata, me retiraba, como siempre. Pero todo cambió de un momento a otro y me encontré con más de $100 millones en el bolsillo”.

Generoso

De hecho, cuenta que ya le había prometido a los crupieres que si llegaba a ganar, les regalaría dinero y cumplió.

“Al crupier que estaba en la mesa en realidad no lo conocía, era muy joven, me hubiera tocado alguien que sí y le hubiera regalado más plata”, señaló, en referencia a los dos millones de pesos que le entregó.

Pero no quedó ahí. A los jugadores que lo acompañaban en la mesa al momento de la victoria, también les regaló dinero, aunque no quiso revelar la cifra.

“Llevo mucho tiempo jugando con las mismas personas, pero justo no estaban, solo había una que conocía. A las otras tres no las había visto antes”, contó el generoso jugador al citado medio.