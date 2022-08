Vale Ortega respondió a seguidora que criticó sus contenidos en Instagram: “Si no te identifica, la puerta es súper ancha”

Valeria Ortega explicó este miércoles, en entrevista con lun.com, los motivos que tuvo esta semana para responderle a tres seguidores de Instagram que le criticaron el subir demasiado contenido asociado a mamás.

La periodista, quien tiene seis meses de embarazo de su segundo bebé, ha hecho de su red social un diario de su proceso de maternidad, el cual matiza con otros contenidos vinculados al deporte, vida saludable o recomendación de productos, sin embargo, no pocas seguidoras le han cuestionado su tendencia a mostrarse más en su faceta de madre.

LEE MÁS: Otro caso positivo: Vale Ortega se realizó PCR y descubrió que tiene Covid

La respuesta de Ortega a sus críticos de Instagram

Una situación que la llevó a responder en una publicación de sus historias de la plataforma, con el objetivo de aclarar que su red social “siempre ha sido de mi vida”.

“Nadie l@s obliga a seguirme. Si sienten que mi contenido ya no les parece atractivo, creo que son libres de dejar de seguirme”, fue la respuesta de Ortega ante las críticas de tres personas que le cuestionaron que sus últimos contenidos en la plataforma estaban muy enfocados a los temas maternales.

“(Su contenido en Instagram) siempre ha sido de mi vida (...) y eso incluye hoy mi familia, que antes no existía (...) Entiendo que haya gente que no se identifica con el contenido que yo haga, pero eso no quiere decir que yo lo vaya a cambiar”, agregó Ortega, quien en el medio nacional explicó porqué ahora se decidió a frenar a sus detractores de las redes sociales.

LEE MÁS: “Vamos por baby N°2″: Vale Ortega reveló que será mamá de su segundo hijo

“Como me habían llegado otros comentarios (similares), pensé ‘quiero aclararles a esas personas que no se sienten identificadas con lo que yo hago que son súper bienvenidas de seguirme’, ese fue mi objetivo”, aseguró la comunicadora.

“Dudé en cómo hacerlo, quería aclararle, porque quizás ella pensó que yo voy a cambiar mi contenido. Si mi contenido no te identifica, la puerta es súper ancha”, recalcó Ortega, quien insistió en que sus contenidos en Instagram, si bien son de corte familiar, también presentan otras materias de interés para la gente.

“Depende del día. Hay días que pongo muchas cosas de boxeo. Si encuentro una buena crema obviamente la voy a recomendar, no sé. Sí hay un porcentaje importante de guagua, pero no dejé de hablar de otras cosas, sólo se repartió más el contenido”, reflexionó la figura televisiva, quien no se hizo mayores problemas con la eventual fuga de sus críticos de su red social.

“No sé, ni caché, porque cuando respondes no sale el nombre de quién las hace”, cerró.