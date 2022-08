¿Adriana Barrientos y Gonzalo Valenzuela?: Panelistas de “Zona de Estrellas” confirman antiguo romance

Raquel Argandoña y Adriana Barrientos fueron protagonistas de otro roce en “Zona de Estrellas”, en donde la “Quintrala” le realizó una incómoda pregunta sobre un supuesto pasado con Gonzalo Valenzuela.

El tenso momento se dio mientras el panel del programa de Zona Latina se encontraba analizando algunas infidelidades del mundo de la farándula, entre ellos el episodio del actor junto a la argentina Juana Viale, con quien estuvo 10 años.

“Me consta porque la mayoría de mis compañeras de Argentina pasaron por Gonzalo Valenzuela”, aseguró Barrientos, dando a entender que el chileno también habría sido infiel a la chica transandina.

A raíz de estas palabras, a la “Raca” le entró el bicho de la curiosidad y le preguntó directamente sobre si hubo un acercamiento romántico con Valenzuela.

“¿Tú saliste con Gonzalo Valenzuela?”, tiró fiel a su estilo.

“Voy a evitar responder esa pregunta porque el tema no soy yo”, respondió Adriana de mala gana.

Por su parte, Hugo Valencia también quiso aportar a la conversación y dio pistas sobre que este romance habría sido real. “Hace 5 años atrás precisamente en esta misma época, entre monitos de nieve… Adriana es una compañera de trabajo y yo respeto los códigos”, aseguró.

“Ay no me vas a decir que te enojaste… Después de todo lo que dijiste me queda claro que sí”, cerró Raquel Argandoña.