“Ahora sólo queda cuidarla”: Angie Alvarado agradece con emotivo mensaje el éxito en la cirugía de su madre

Este miércoles la empresaria y figura televisiva, Anita Alvarado, por fin pudo ser dada de alta desde la Clínica Vespucio luego de realizarse un delicado procedimiento tras casi dos semanas internada en el recinto hospitalario.

Un dolor de estómago muy fuerte, con una anemia severa y fuga de sangre, le significaron una operación en la cual, según contó la propia Anita, debieron extirparle “el útero, las trompas y un quiste que medía entre 8 a 10 centímetros”.

Nuestra mamá estuvo mal como nunca la vi y sabía en ese momento que mi lugar era aquí junto a ellos. — Angie Alvarado

A todas luces, un duro momento para la empresaria y toda su familia, que incluso movilizó a su hija mayor, Angie, a trasladarse de urgencia desde Australia, donde reside hace un buen tiempo junto a su pareja, hasta el país. Todo por el infinito amor que le profesa a su madre.

El emotivo mensaje de Angie en Instagram

Y ahora que todo ha resultado bien, con Anita ya en la casa, aunque aún falta el resultado de la biopsia por el quiste que le extirparon, es que la exPelotón usó sus redes sociales para dedicarle un sentido mensaje de agradecimiento a sus seguidores en una de sus historias de Instagram, a quienes les contó todo el proceso que vendrá de ahora en adelante en la recuperación de su madre.

“Para nadie fue secreto que estas dos últimas semanas vivimos como familia momentos de tremendo dolor, angustia e incertidumbre. Nuestra mamá estuvo mal como nunca la vi y sabía en ese momento que mi lugar era aquí junto a ellos, pero siempre mantuvimos la fe y las ganas de que esto pasara rápido y poder tenerla de vuelta en casa con nosotros”, escribió la joven en la red social, quien aseguró que estos días serán de regaloneo para que su madre pueda iniciar de mejor forma su proceso de recuperación.

Angie Alvarado. Fuente: Instagram @angitaaalvarado.

“Hoy (miércoles) les puedo contar que de la operación a la que se sometió, salió todo bien, el equipo médico fue impecable. ¡Hoy ya está en casa! Ahora sólo queda cuidarla y regalonearla para que esté al ciento por ciento. Pero no puedo dejar de agradecer a cada una de las personas que se tomó el tiempo para ir a donar sangre, enviar un mensaje, orar, llamar o simplemente desearle la pronta recuperación. Con toda mi alma, muchas gracias”, agregó Angie, quien en lun.com entregó mayores detalles del difícil momento que vivió junto a sus hermanos ante el incierto estado de salud de Anita.

“Fue súper heavy (cuando estaba internada), porque mi mamá es una persona súper fuerte y pensé que ella debía sentirse horrible para ir a la clínica por un dolor de estómago. No podía creer que ella estaba en una situación así y me correspondía estar acá con mis hermanos. No podía ser de otra forma”, relató Angie al medio nacional.

“Ahora está en su casa, está mejor. Ella necesita estar con su hijos. Le dije ‘hay que recuperarse para estar juntas’ y hoy (miércoles) cuando salimos de la clínica, pasamos a almorzar con mis hermanos y fue muy lindo”, cerró.