La epopeya de Maybelle: la pionera que creó la liga femenina en EE.UU. cuando el béisbol se quedó sin hombres por la IIGM

A los guionistas de Amazon no les fue difícil construir un relato apasionante para la biopic de Maybelle Blair, quien a los 95 años representa una leyenda viva como forjadora del béisbol femenino en Estados Unidos, durante la época en que el deporte de bate se quedó sin hombres por culpa de la guerra.

Fue lanzadora de la All-American Girls Professional Baseball League creada en 1953 y que atrajo a cerca de 600 mujeres que reactivaron la competencia cuando se temía su ocaso debido al reclutamiento masculino masivo para la II Guerra Mundial.

Aquella mítica liga se cerró en 1954 y, tras la versión en cine de “Un Equipo Muy Especial” (1992), ahora la plataforma anuncia su versión renovada en agosto. Blair confiesa que vestir el uniforme de Peoria Redwing y entrar al campo de juego fue su ritual memorable: “Me sentí muy orgullosa de mí porque me dí cuenta que pude practicar el juego que adoré y atesoré. Me ponía los tachones y marchaba por el pasillo hacia el campo, clic-clac, clic-clac. Era la música más hermosa que he escuchado en mi vida”, expresó a NYT.

Jugó en la liga sólo en la temporada 1948, luego tuvo una carrera de 37 años en la Northrop Corp hasta ser una de sus gerentas y, en su rol de consejera fundadora del Centro Internacional de Béisbol Femenino en Illinois, ha sido clave en la promoción de la historia de las beisbolistas.

Una revelación inesperada tras una larga vida

Hace un tiempo, el productor de Amazon, Will Graham, la contactó para compartir sus vivencias junto a la protagonista, Abbi Jacobson. Incluso, la renovada fama llevó a Blair a hacer revelaciones impensadas: durante una gira de promoción de la serie soltó un secreto inesperado. “Es una gran oportunidad para que estas niñas beisbolistas se den cuenta de que no están solas y que no deben ocultarse”, dijo antes de anunciar públicamente que era gay. “Me escondí durante 75 u 85 años, y en realidad esta es la primera vez que lo digo”, confesó.

Maybelle se reconoce “una aficionada al béisbol desde la cuna. De otro modo, mi padre se habría deshecho de mí”, recuerda y suelta la anécdota que resume su vida: un veedor la descubrió en California y su madre se opuso hasta que “se enteró de que iba a ganar 55 dólares dólares por semana y me subió a un tren con destino a Chicago”. Y a los 95, orgullosa de su historia, no se arrepiente de nada…