Paty Maldonado afirma que fue vetada de la TV por su postura política: “De Televisión Nacional (TVN), de Canal 13″

Paty Maldonado volvió a tirar algunos dardos en su programa web “Las Indomables”, y esta vez afirmó que durante su carrera algunos canales de televisión la dejaron fuera de algunos proyectos por su postura política.

Todo comenzó cuando en el espacio junto con Cata Pulido, se encontraban analizando la salida de Matías del Río de “Estado Nacional”, una noticia que formó un terremoto en el mundo de las comunicaciones.

“¿Quién más te puede hablar de haber sido echada y no haber podido entrar a un canal que yo (...) oye proponían un... ‘¿Oye y la Paty Maldonado? No la nombres’. A ese nivel llegó”, aseguró.

Posteriormente, expuso que varias estaciones la dejaron fuera por su inclinación política. “De Televisión Nacional (TVN), de Canal 13... hasta que afortunadamente se empezaron a abrir las puertas de nuevo”, comentó la exMucho Gusto.

A raíz de este tema, Paty Maldonado quiso aclarar cuál fue su rol dentro de la dictadura militar, en donde contó que no tuvo ningún cargo público, y que entiende que hubieron personas que fueron censuradas por su opinión.

“No tuve un cargo político en el gobierno de mi general Pinochet, no fui ni senadora, ni diputada, ni concejal, ni alcaldesa, ni ministro, ninguna hue... No recibí sueldo, no me dieron un bono, canté gratis en la campaña del “Sí”, otros cobraron. Los del “No” cobraron todos los hueo... Yo, hueo..., no cobré porque siempre fui hueo... Entonces, cómo no voy a entender yo que esta persecución es constante”, sentenció la personalidad.