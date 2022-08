“Quedé tiritona”: Priscilla Vargas salvó de milagro de atropellar a abuelita en Lo Barnechea

Sin duda la tarde del miércoles dos personas estaban con su angelito de la guarda muy activado: Una adulta mayor y la periodista y animadora de Canal 13 Priscilla Vargas. Esto, porque la conductora del programa “Aquí somos todos” estuvo a segundos de causar un fatal accidente automovilístico, pero la cámara de retroceso de su camioneta evitó que atropellara a una abuelita en la comuna de Lo Barnechea.

Según contó la propia animadora en su Instagram, ella iba a retroceder con su vehículo luego de realizar sus compras, sin embargo la pantalla le mostró que había algo en la parte trasera del vehículo que no se veía desde los espejos. Puesto que la abuelita se encontraba agachada.

“Si no tuviera cámara otra sería la historia.... Me iba a echar para atrás y no hay nadie, pero miro por la cámara y hay una señora agachadita. Por suerte ando vivita hoy día”, compartió en sus redes, mostrando la imagen que muestra la cámara de su auto, pero no así el espejo retrovisor.

[ Cami respondió a polémica con Yuri en “The Voice”: “Tenemos que aprender todos” ]

Posteriormente, en entrevista con LUN reveló más detalles de lo sucedido.

“Fue de vida o muerte”

“Yo con el vuelito me iba a tirar hacia atrás, a la calle. Había mirado por los tres espejos y no había nadie, pero puse marcha atrás, se activó la cámara y veo a esta señora agachada. Quedé tiritona porque esto pudo haber muy mal, porque si no se hubiese activado la cámara habría atropellado a la señora, que debe haber tenido unos 90 años”.

Finalmente, reveló que se bajó de la camioneta y le preguntó si le pasaba algo y si quería una bolsa, pero ella ni siquiera la miró.

“Estaba cambiando cosas de la cartera a una bolsa, Ella nunca se dio cuenta y no le dije nada. Era una abuelita que estaba apenas haciendo eso y ella estaba bien, estaba en la vereda, es uno el que tiene que fijarse (...) nunca encontré que fuera una necesidad tener una cámara de retroceso, pero hoy fue de vida o muerte”.