Raúl Peralta contó que conquistar a Lisandra Silva fue como “una movie de esas románticas del amor prohibido”

La pareja de Raúl Peralta y Lisandra Silva están viviendo un especial momento durante esta semana, puesto que están celebrando su cuarto aniversario siendo tórtolos. Por esta razón, el bailarín decidió dedicarle unas tiernas palabras en sus redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, el talento chileno escribió: “Feliz aniversario mi vida. Cuando hicimos este video con Lisandra Silva nos conocíamos hace unos días. Yo nunca le dije nada hasta un par de semanas después, pero cuando estuve frente a esta hermosa por primera vez sentí calor, me puse nervioso, no podía ni hablarle… No sabía qué hacer, quedé loco”, comenzó la publicación.

Posteriormente, Peralta contó algunos detalles de cómo logró conquistar el corazón de la modelo cubana. “Hoy mirando para atrás, soy un convencido de que nuestra historia estaba escrita, tenía que pasar, tal cual como fue, como una movie de esas románticas del amor prohibido”.

“La tuve que seguir hasta una isla en Europa, llegue para allá y luego se me fue hasta Cuba…Me costó mucho tiempo conquistarla pero hice todo lo que tuve que hacer y lo logré”, expresó.

Finalmente, Raúl agradeció a Lisandra este tiempo juntos y la familia que han formado durante estos años de relación. “Ya son 4 años junto a esta mujer que me cambió la vida y me dio las 2 bendiciones más grandes de la vida, Noah y Leiah. Te amo, tú lo sabes todo, eres una madre increíble, me sorprende día a día tu instinto y tu amor por nuestros hijos...Felices 4 años amor de mi vida”, concluyó.