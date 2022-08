Acusan “berrinche brígido” de Karen Bejarano en grabación de “El Discípulo del Chef”

La animadora y cantante Karen Bejarano tuvo su día de furia y se mandó a cambiar con viento fresco en las grabaciones del programa “El Discípulo del Chef”, según habrían contado fuentes al interior de Chilevisión al show de farándula “Me Late Prime”, indicando que hizo un “berrinche brígido” y “se peleó con los otros participantes”.

Fue el periodista Sergio Rojas quien recibió la copucha recién salida del horno, respecto a la descompensación que sufrió la ex rostro de Mega y flamante ganadora de la temporada anterior del concurso culinario.

“Hoy quedó la grande, show de esta persona, quien se fue del estudio, pero heavy, heavy...Se descompensó, peleó con los otros participantes, con los otros equipos...un berrinche brígido”, partió contando “El Chacal” del espectáculo, mientras leía la información que le enviaron a su celular.

Según comentó, todo partió cuando un equipo no alcanzó a terminar un postre, lo que habría generando la molestia de la exMekano.

“Ella literalmente dejó la cag...mandó todo a la....es brava, no le conocíamos esa faceta”, leía Rojas, respecto al enojo que habría sido catalogado como “descomunal”, en la escala de rabietas.

“No queda solo en una pataleta, ella desafía a la producción, se manda a cambiar, entonces los participantes no entienden si ella efectivamente fue a cocinar o solo fue a hacer un show farandulero”, decía el panelista, quien conversó con los participantes.

“Ellos me dicen que quedaron con un muy mal sabor respecto a la participación de Karen, porque no entienden que a tan poco (tiempo) haga este berrinche farandulero, porque no se entiende la sobrerreacción”, señaló respecto a las tres semanas de grabaciones.

En su Instagram, Karen reconoció que “hoy día colapsé emocionalmente, si me hubiesen visto, estaba roja” , contó respecto al delineado de ojos que se realizó producto del llanto, sin entregar detalles de la polémica.

“Hay una cuestión bien delicada”

Ante esto, el animador Daniel Fuenzalida le puso paños fríos al momento de furia y señaló que “aquí hay una cuestión bien delicada que tiene que ver con la salud mental donde Karen y Juan Pedro, su marido ha hablado...Entonces, cuando uno participa en este tipo de programa sabe a lo que está expuesto”, reflexionó.