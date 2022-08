Cristián Sánchez habló sobre su depresión y su vuelta a la TV: “Hago lo que me hace feliz, lo que me gusta, lo que me entretiene”

Cristián Sánchez está solamente a unos días de estrenar su nuevo programa “La puerta millonaria”, en las pantallas de Canal 13. Sin embargo, se tomó un minuto de su apretada agenda para reflexionar y mandarle un mensaje a sus seguidores sobre la depresión que lo afectó.

Mediante una publicación en su cuenta de Instagram, el comunicador compartió una entrevista realizada por HoyxHoy, en donde habló sobre que, tras padecer depresión, decidió elegir programas donde se sienta bien.

“La depresión es brutal, cabronsísima… llega y te parte el alma. Más cuando, para ojos de todo el mundo ‘no tiene sentido’”, expresó en un inicio.

“¿Por qué yo, con lo afortunado que soy, caí en este espiral? ¿Por qué yo, que tengo una familia preciosa, espectacular?; ¿por qué yo, que tengo amigos entrañables?; ¿por qué yo, que tengo salud?; ¿por qué yo, que trabajo en lo que me gusta y tengo éxito laboral? ¿por qué? Porque la depresión es brutal y no perdona”, aseveró.

Asimismo, la pareja de Diana Bolocco aclaró que no es “cuestión de voluntad, de ponerle ganas y salir adelante”, puesto que “la depresión es tan fuerte que anula tu voluntad, la destroza y no puedes más”.

“Por eso hoy me cuido. Me aterra volver a sentir lo que viví por tantos años. ¿Y cómo lo hago? ‘Fácil’ -y lo pongo entre comillas porque, en la sociedad que estamos viviendo, no es tan fácil-: no hago nada por compromiso. Hago lo que me hace feliz, lo que me gusta, lo que me entretiene”, escribió en la plataforma web.

“Me junto con las personas que quiero, busco trabajar con las personas que quiero y me doy el tiempo para realmente estar con los que quiero: mi familia y mis amigos. Y ojo que todo eso no lo hago como un capricho, lo hago para protegerme, cuidarme. Antes no tenía tiempo para nada, ahora me hago tiempo para todo. Es un cambio de switch que, al menos a mí, me ha resultado y me hace feliz”, compartió.