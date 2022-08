Dj Méndez va por su séptimo hijo: confesó que tiene intenciones de ser padre con su nueva polola

Leo Méndez será uno de los invitados en el nuevo episodio de “Podemos Hablar”, en donde hablará sobre su vida amorosa y sus predicciones a futuro con su pareja, con quien ya se va agrandando la familia.

Durante la conversación con Jean Philippe Cretton, el cantante aclaró que en estos momentos se encuentra muy feliz por su nueva relación con Beatriz, quien es 16 años menor que él.

“Nunca me había sentido así. Tengo 6 hijos, he tenido hermosos momentos y no quiero comparar parejas, pero nunca pensé que iba a sentir como estoy sintiendo a mis 47 años de edad. Puedo ser yo mismo con Beatriz. Mis hijos están grandes, hoy siento que me toca a mí”, respondió con sinceridad.

Posteriormente, el intérprete de “Lady” fue consultado por sus intenciones de convertirse en padre nuevamente, a lo que no descartó la idea.

“Sí, me gustaría volver a ser padre… todo el rato. Hemos conversado con Beatriz, es un plan de acá a dos años o también puede ser la próxima semana, cuando salga en realidad”, expresó.

“Tuve 6 hijos, pero me pasó algo extraño porque me fui a hacer unas pruebas y me dijeron que era muy bajo el porcentaje de mis soldados y de los buenos que me quedaban para volver a ser padre. Me dijeron que no era nada raro, es algo que se puede solucionar y estoy en ese proceso”, confesó.

Posteriormente, Leo aclaró que se encuentra recordando sus inicios en la paternidad con el retoño de Beatriz: “Estoy practicando volver al cambio de pañales porque Bea tiene un hijo 3, así es que hay que volver a practicar”.