En el día de su cumpleaños: las 10 mejores películas de Billy Bob Thornton según IMDb

Este jueves 4 de agosto cumple 67 años el actor estadounidense Billy Bob Thornton. El intérprete, quien además ha destacado como guionista y director, cuenta con una destacada trayectoria tanto en el mundo del cine como en la televisión.

Dentro de sus cintas más recordadas se encuentran Armageddon, Monster´s Ball, The Man Who Wasn’t There, Bad Santa y Vida Bandida.

🎂Hoy cumple 67 años Billy Bob Thornton!! Actor, director y músico ganador de un "Oscar" a mejor guion adaptado por "Sling Blade". Uno de esos actores camaleónicos capaz de defender cualquier papel con éxito. "Fargo", "Armageddon", "El hombre que nunca estuvo allí", "El juez",... pic.twitter.com/tL5iI7AQyW — El Rincón del Cine (@ElRinconCine) August 4, 2022

En su carrera ganó un premio Oscar al mejor guion adaptado por Sling Blade, por la cual también estuvo nominado al mejor actor. También fue nominado como actor secundario por A Simple Plan. Cuenta además con dos Globos de Oro: al mejor actor en serie de drama por Goliath y al mejor actor en una miniserie o película para la TV por Fargo.

En el día de su cumpleaños, te dejamos las 10 mejores películas de Billy Bob Thornton según IMDb.

El sitio web es la mayor base de datos de internet que cada día recibe los votos y evaluaciones de los aficionados, los cuáles califican las diferentes producciones que existen.

Las 10 mejores películas de Billy Bob Thornton según IMDb

10.- The Apostle (7,2)

Después de que su feliz vida se descontrole, un predicador de Texas cambia de nombre, se va a Louisiana y comienza a predicar en la radio. Con Robert Duvall.

9.- Friday Night Lights (7,2)

Basado en el libro de H.G. Bissinger, que describe la ciudad de Odessa, Texas y su heroico equipo de fútbol de secundaria, The Permian High Panthers. Con Billy Bob Thornton.

8.- El juez (7,4)

El abogado de la gran ciudad, Hank Palmer, regresa a la casa de su infancia, donde su padre, el juez del pueblo, es sospechoso de asesinato. Hank se propone descubrir la verdad y, por el camino, se reencuentra con su familia distanciada. Con Robert Downey Jr, Robert Duvall, Vera Farmiga y Billy Bob Thornton. En HBO Max.

7.- El hombre que nunca estuvo (7,5)

Un barbero intenta chantajear al amante de su mujer, pero el plan le sale torcido. Con Billy Bob Thornton y Frances McDormand.

6.- Dead Man (7,5)

William Blake se da a la fuga tras matar a un hombre y encuentra a un nativo americano que lo prepara para viajar al mundo espiritual. Con Johnny Depp.

5.- A Simple Plan (7,5)

Tres conocidos se encuentran millones de dólares en efectivo perdidos y hacen un plan para ocultar su hallazgo a las autoridades, pero no pasa mucho tiempo antes de que las complicaciones y la desconfianza entran en el plan. Con Bill Paxton, Bridget Fonda y Billy Bob Thornton.

4.- Love Actually (7,6)

Las vidas de ocho parejas muy diferentes que se ocupan de sus vidas amorosas durante un mes frenético antes de Navidad en Londres. Con Hugh Grant, Emma Thompson, Liam Neeson, Laura Linney, Bill Nighy y Colin Firth. Se encuentra en Amazon Prime Video.

3.- Tombstone (7,8)

Los planes de un exitoso abogado de jubilarse de forma anónima en Tombstone, Arizona, se ven interrumpidos por el mismo tipo de proscritos que fue famoso por eliminar. Con Kurt Russell, Val Kilmer y Bill Paxton. Se encuentra en Star+

2.- Blood In Blood Out (7,9)

Basada en la vida del poeta Jimmy Santiago Baca, la película se centra en los hermanastros Paco, Cruz, y su primo Miklo.

1.- Sling Blade (8,0)

Un hombre regresa a casa después de haber estado encerrado en un hospital psiquiátrico desde los 12 años por matar a su madre y a su amante. Escrita, dirigida y protagonizada por Billy Bob Thornton.