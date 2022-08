La sorprendente reacción de Mario Velasco por el quiebre entre Maite Orsini y Gonzalo Valenzuela

El quiebre entre Maite Orsini y Gonzalo Valenzuela ya ha sido gritado a los dos lados de la cordillera. Esto porque el actor nacional se encuentra viviendo en Buenos Aires y ya los mal pensados lo están vinculando con un actriz argentina. Pero volviendo a Chile, Raquel Argandoña echó al agua al ex de la diputada, Mario Velasco.

“Mira Lo que Hizo”, lleva hoy lo que sucedió en el programa “Zona de Estrellas”, mientras comentaban el rompimiento de Orsini y Valenzuela. “Fíjese que nosotros tenemos un WhatsApp grupal y como es grupal yo me permito decir lo que dice ahí. Yo hoy reclamé porque para mí los WhatsApp grupal son para trabajo no para chacota ni contarse chistes ni para mandar esas cosas que son una lata”, dijo Argandoña.

Pero esto no quedó ahí: “Uno de los integrantes masculinos de este WhatsApp que no está en este momento, dijo ‘qué se venga no más Maite, aquí estamos en familia’”.

¿Adivinan quién es? “Venían muchos monitos de corazón… Mario Velasco mandó ese mensaje y lo digo porque si lo puso en el WhatsApp grupal, puedo decirlo”, explicó.

Murió la flor Orsini-Valenzuela

Un amigo cercano al actor chileno Gonzalo Valenzuela, no guardó silencio y reveló que el romance con la diputada Maite Orsini llegó a su fin. Al parecer la distancia hizo lo suyo, ya que el conocido “Manguera” se encuentra viviendo en Buenos Aires, por temas laborales.

El cercano al actor confesó la información a Glamorama, medio que recalca que la última vez que los tortolitos fueron vistos en público fue a fines de abril, cuando la diputada viajó a Argentina, para acompañar a su entonces pololo en el estreno de la obra Closer.