“Llevo 12 años pagándote tus hue…”: Helhue pasó del amor al odio con una de sus hijas

Ella adora a sus hijas y siempre lo hace saber en redes sociales. Sin embargo, Helhue Sukni perdió la paciencia con una de sus hijas, tal como constata un intercambio de palabrotas que quedó guardado hace unas horas en los posteos que realiza a diario.

Al parecer, su hija Fadwa Sukni, no fue muy considerada en uno de los posteos que realizó, o eso al menos pensó la famosa abogada. Todo surgió luego que la hija mayor de Helhue celebrara un importante logró personal: aprobó su examen de título y está adoptas de convertirse en abogada.

Por lo mismo, utilizó sus redes sociales para festejar su gran logro. De hecho, le agradeció a todos quienes la acompañaron en su proceso académico, pero menos a su mamá Helhue que anda de lo más bien vacacionando en Europa.

“Hoy se cumple una semana del comienzo de una nueva vida. Infinitas gracias a mi mamá Tamam Zeran Sukni por acompañarme en este día, no dudó un minuto en llegar a Santiago para estar conmigo” , escribió Fadwa, quien al parecer no perdonó que Helhue anduviera disfrutando la vida loca y no estuviera presente junto a ella en un día tan importante.

No pasaron dos segundos y ya tenía un posteo de Helhue, quien no se pierde una, aunque esté a miles de kilómetros de distanci: “¿Y yo? ¿No valgo? Que llevo 12 años apoyándote y pagándote todas tus h... Es el colmo”, respondió furia la defensora legal.

Eso sí, la futura abogada no se quedó callada y volvió a responder. “Vales, pero en estos 12 años solo te necesite un día y no estuviste”.

Hasta ahí no más llegó el alegato de Helhue, que claramente tendrá que solucionar un nuevo problema cuando llegue a Chile, porque ahora anda disfrutando en Italia.