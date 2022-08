“Me dolía todo”: Cecilia Bolocco contó detalles de su estado de salud tras contagiarse de Covid-19

Cecilia Bolocco apareció nuevamente ante las cámaras de las redes sociales para contar sobre su estado de salud tras contagiarse de Covid-19 durante estos días.

Esta situación provocó que no pudiera asistir a una actividad de su fundación, y en representación de ella fue su actual pareja José Patricio Daire y su hijo, Máximo Menem.

“Desafortunadamente, no puedo estar con ustedes de manera presencial, pero gracias a Dios tengo a mis mejores dos grandes representantes, porque en la sala se encuentran José Patricio Daire, mi novio, y mi adorado hijo Máximo”, afirmó a través de una videollamada en medio del evento.

Posteriormente, la exMiss Universo se conectó con sus seguidores a través de la plataforma de Instagram, en donde habitualmente cuenta detalles de su vida y comparte con sus fanáticos.

“No saben lo mal y enferma que he estado. Me fui supuestamente de vacaciones y lo único que hice fue trabajar. O sea, miren, un desastre, pero ya estoy de vuelta en Chile y lo peor de todo es que llegué y me enfermé”, contó.

Luego, confesó que llegó de sus días de descanso contagiada con el bicho. “Llegué enferma, con Covid, y no saben lo que he sufrido porque hoy era un día tan importante porque hoy era el primer seminario que la Fundación Care iba a realizar”, reveló.

“Llevo más de 5-6 días y sigo saliendo positivo con el test de antígeno, me sigue saliendo positivo y el Covid me sigue teniendo tontorrona, pero así como lenta”, complementó, y aseguró que la enfermedad la agarró bastante fuerte.

“Me vine a tirar en mi cama porque no ando muy bien. Estuve todo el fin de semana tapada acá sintiéndome fatal con 39° de fiebre. Me dolía todo, como con una sensación en las piernas y en los brazos. Estoy tan aburrida de enfermarme, pero ya estoy saliendo creo yo”, concluyó en el live de la plataforma web.