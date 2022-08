“Me trató muy mal”: Perla Ilich recordó su conflicto con Daniela Aránguiz en El Discípulo del Chef

Perla Ilich estuvo invitada en el programa Síganme los Buenos del Canal Vive, el cual es conducido por Julio César Rodríguez. En el espacio, recordó su paso por El Discípulo del Chef, en donde tuvo un comentado conflicto con Daniela Aránguiz.

En ese sentido, el problema se generó luego que Aránguiz acusara a Perla de utilizar un utensilio sucio en la cocina.

“Cuando a mi me llamaron de El Discípulo del Chef , yo era la mujer más feliz del mundo”, partió diciendo.

“Cuando entré, todo maravilloso. El equipo del Discípulo es un equipo maravilloso. Hasta que pasó lo que pasó, que no voy a nombrar el nombre de esta persona, pero todos saben obviamente quién es”, relató Ilich.

Al respecto, indicó que “entendí que yo no soy una mujer perfecta, soy una mujer llena de errores, que trato de mejorarlos, pero nunca tan cagá como esa persona, nunca, de la cabeza. Jamás”.

“Me trató muy mal”, indicó Perla. “Dijo muchas cosas de mí, habló de mi vida personal, cuando yo jamás hablé de la de ella. Nunca, a excepción de lo que le dije a ella en su cara”, expresó.

De igual manera, afirmó que “esta fue una pelea de ambas, yo no voy a decir ‘yo fui la víctima, me puse a llorar”. Aquí hubo de la parte de ella y de la parte mía, palabras feas”.

“Pero yo no he nombrado jamás a hijos, nunca y jamás en la vida. Yo tengo un respeto y un código con eso, de nombrar a los hijos, de nombrar a la familia (...) Si yo tengo un tema, te lo digo a ti, pero no voy a hablar de tu familia o de tu plata”, indicó.

Además, señaló que “dijo que hay muchas que son cochinas, y dijo un par de cosas que era obvio que eran para mí”.

Por último, Perla aseguró recibió la advertencia de compañeros sobre Daniela Aránguiz, mencionando a Kurt Carrera y Pamela Díaz.

“La Pamela no le habla, mucha gente lo sabe. Me dijeron ‘Perla, no caigas en el juego’”, remató.

Revisa las palabras de Perla sobre Daniela Aránguiz