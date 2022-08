Miss Universo confesó que le afectaron las críticas: su poderoso mensaje para amar nuestras curvas

Lo que no te mata, te hace más fuerte. De eso puede dar constancia la Miss Universo, Harnaaz Sandhu, que ha sido víctima un fuerte bullying en las redes sociales y medios de comunicación por aumentar de peso tras recibir la corona universal.

En una reciente entrevista, la originaria de la India ha querido explicar a qué se debió su cambio corporal y a la vez, enviar un empoderador mensaje hacia las mujeres que también son señaladas por la sociedad.

No es mentira que todas viven bajo el constante asedio e imposiciones de estándares de belleza que lo que hacen es aumentar la presión para lucir de determinada manera, haciendo que muchas se sientan insatisfechas con su imagen.

Lo que dijo Harnaaz Sandhu sobre su aumento de peso y el amor propio

“Estaba realmente enfocada en mi meta y no estaba pensando en mi salud. Todo el tiempo estábamos ejercitándonos, haciendo tantas actividades, y después de ganar, tuve casi un mes para relajarme. Durante ese tiempo, realmente no me ejercité, y estaba comiendo y disfrutando tiempo con mi familia. Nunca me di cuenta que se empezaría a notar en mi cuerpo”, reveló la reina de belleza.

Al alejarse de sus viejos hábitos aumentó de peso, pero lo que no esperaba era tal nivel de acoso, que en sus palabras, la hizo sentir “humillada”.

“Fui víctima de bullying por subir de peso. Fue un poco incómodo y realmente sorprendente para mí, ver cómo la gente daba su opinión, lo cual no debe importar. No se trata de cómo te ves, se trata de quién eres por dentro y cómo tratas a la gente y en lo que crees”, afirmó.

“Definitivamente me quebranté muchas veces. En ocasiones, en los momentos menos esperados. Estaba a punto de salir al escenario o algo y todo esto se me venía a la mente. Es realmente triste”. — La actual Miss Universo sobre el dolor que la causaron las críticas hacia su cuerpo.

No obstante, esto no la he hecho odiarse, sino al contrario, en medio de tantos comentarios ha recordado que su valor proviene de quién es, no de cómo luce, además que tiene muchos talentos e inteligencia que aportar a la sociedad.

“Físicamente he engordado, subí unas libras, aumenté mi peso, con lo que estoy totalmente cómoda en este momento”, expresó, dando derroche de autoaceptación.