El nuevo corte de cabello en tendencia: es ideal para las mujeres de cara cuadrada y redonda

Si la forma de tu cara es redonda o cuadrada y todavía no has podido encontrar el look que mejor te sienta, probablemente sea porque no has pensando unirte a la tendencia del shaggy.

Aunque tiene sus orígenes en los años 70, se trata de uno de los cortes de cabello modernos más pedidos y cada día son más las famosas con este tipo de rostro que se atreven a llevarlo.

Por supuesto, lo hacen de manera superatinada porque, especialmente en el caso de quienes tienen un óvalo facial cuadrado y redondeado, este es el corte perfecto para favorecerlas.

Te puede interesar: 7 cortes de cabello bob: los estilos en tendencia que más favorecen a las mujeres de 40 años

¿Qué es el shaggy, el corte que favorece los rostros cuadrados y redondos en tendencia 2022?

El shaggy es un estilo capilar desenfadado que se logra con capas cortas, delgadas y definidas que pueden tanto aportar volumen a la melena, como ayudar a reducirlo.

En este tipo de corte de pelo, la progresión de capas es escalonada por lo que se crea un efecto degradado en el cabello que refresca mucho la imagen.

Ventajas del corte de pelo shaggy

Aunque es bastante atrevido, tiene entre sus ventajas el hecho de que se adapta a todos los tipos de rostros simplemente cambiado el largo de las capas que enmarcan la cara.

Se trata de un corte que define las facciones. En el caso de mujeres con forma de caras cuadrada, redondeada y alargada, es ideal porque equilibra y suaviza los rasgos.

También porque aporta volumen en la parte alta de la cabeza y lo reduce en los laterales, se trata de uno de los estilos de cabello que quita años de encima.

Adicionalmente, el shaggy sirve para todo tipo de cabello, desde el más fino, hasta aquellos con textura pues gracias a sus capas estratégicas se modula el acabado final.

Más beneficios…

Por si fuera poco, por sus muchas capas aporta ligereza al pelo, disminuye los enredos, no amerita uso de calor y aporta un aspecto messy, natural y con movimiento.

Debido a esto, es un corte de pelo muy cómodo y relajado de llevar, lo cual lo hace una opción perfecta para aquellas que no tienen mucho tiempo, pero quieren verse arregladas.

Hay que destacar también que se trata de un corte con mucha personalidad. Las divas del rock lo llevaban por su estilo libre y cool que transforma la imagen de forma instantánea.

No obstante, el despeinado shaggy no es necesariamente solo para las más osadas porque es un corte muy versátil; solo hay que elegir el que más se adapte a nuestro estilo.

¿Cómo es el corte shaggy que más favorece?

Hay una amplia variedad de cortes shag. En general, se puede llevar corto, con una melena midi o una XXL. ¿Pero cuál es la que más favorece? Pues depende del tipo de rostro.

Como se señaló, la decisión sobre el largo, la cantidad de capas y en donde caerán se elige en función de las facciones para poder estilizarlas, realzar lo que queremos y disimular lo que no.

Un rostro redondo, por ejemplo, se vería favorecido con una cabellera media con capas debajo del mentón. Mientras, las caras largas, quizás con una melena corta y capas pequeñas.

Por otro lado, usualmente, este corte texturizado viene con un flequillo que puede ser largo, recto, cortina o de lado, un aliado perfecto para enmarcar las facciones. Nuevamente, el fleco que elijamos debe estar pensando en función de los rasgos.

Tipos de shaggy

A continuación, te mostramos algunos estilos de shaggy perfectos para rostros redondos y cuadrados que han llevado las celebridades en el pasado para inspirar tu próximo cambio de look:

Shaggy midi ondulado de Taylor Swift

Shag con toques de mullet de Milla Jovovich

Shaggy elegante de Anne Hathaway

Barbie Ferreira también ha llevado este corte

Shaggy bob de Selena Gomez

Un shag sutil y chic para Elizabeth Olsen

Shaggy largo de JLo

Un shaggy messy para Cara

Billie Eilish y el clásico shaggy con flequillo

Al final, el shaggy no solo se trata de un corte favorecedor para caras redonda o cuadrada que está en la cresta de las trends, sino también la opción ideal para recibir las próximas temporadas con la mejor actitud.