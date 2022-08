“Es un error”: Rodrigo Sepúlveda respaldó a Mónica Rincón luego de que su imagen fuera utilizada en franja del Apruebo

Rodrigo Sepúlveda se tomó unos minutos de “Meganoticias” para analizar la situación ocurrida durante la franja del Apruebo, en donde utilizaron imágenes de Mónica Rincón sin su autorización.

El periodista de Mega comenzó su discurso diciendo que “no me gustan las franjas televisivas…. No me gustan porque son solo libretos… Todo esto está grabado, se sientan en un estudio y se ponen a grabar… Las franjas son episodios donde solamente están interpretando en una caja (TV) lo que sale en un papel, a mí me gusta la naturalidad”.

“No me gustó que utilizaran la imagen de una periodista como Mónica Rincón, yo creo que eso es un error…. No pueden estar utilizando imágenes de personas que la pueda perjudicar… Acá hay que respetar a los medios”, enfatizó dándole apoyo a su colega.

Posteriormente, Sepúlveda añadió que “mucho más cuidado con eso, no pueden utilizar la imagen de Mónica en algo que me parece que poder absolutamente errado, no utilicen imágenes así, no, hay que respetar a la gente”.

Finalmente, el comunicador hizo un llamado a que “hagamos una campaña en paz, con voto informado y sin pisarnos la cabeza”, sentenció.