‘Las chicas Gilmore’ finalizó hace 15 años y así luce el elenco: Lorelai y Rory no cambiaron

El 5 de octubre del año 2000 aterrizó en la televisión estadounidense Las chicas Gilmore, una serie familiar escrita y dirigida por Amy Sherman-Palladino y Daniel Palladino.

Desde su primer capítulo, la producción de drama y comedia acaparó el gusto de los televidentes en su país origen, un fenómeno que se repetiría después en otras naciones.

La ficción, protagonizada por Lauren Graham y Alexis Bledel, seguía la vida cotidiana de la madre soltera Lorelai Gilmore y su hija adolescente, Rory, en el ficticio pueblo de Stars Hollow.

El cambio del elenco de Las chicas Gilmore

Gracias a su éxito entre el público, las tramas se extendieron en un total de siete temporadas. Finalmente, el 15 de mayo de 2007, el proyecto llegó a su final para tristeza de sus fans.

Desde entonces, han transcurrido 15 años en los que mucho ha pasado en la vida de los actores que conformaron el elenco del proyecto. Aquí te mostramos cómo lucen hoy:

Lauren Graham - Lorelai Gilmore

La actriz Lauren Graham se convirtió en toda una estrella interpretando a Lorelai Gilmore, la ejemplar, aguerrida y divertida madre soltera de 32 años que protagoniza Las chicas Gilmore.

Tras la producción, la intérprete norteamericana ha continuado encarnando diferentes personajes en televisión aunque ninguno de ellos ha tenido la misma repercusión que Lorelai.

A la par de su carrera actoral, la famosa de ahora 55 años es escritora con tres obras publicadas Un día, quizás, Hablando a borbotones y En conclusión, no te preocupes por ello.

Alexis Bledel - Rory Gilmore

Alexis Bledel debutó en la televisión dando vida a la adorable Rory Gilmore, una joven de 16 años que sueña con estudiar en la universidad de Harvard.

Desde su interpretación protagónica en Las chicas Gilmore, Bledel no ha parado de expandir su trayectoria artística con actuaciones en proyectos para la pequeña y gran pantalla.

Su papel más notable hasta ahora es Ofglen en la serie El cuento de la criada (2017-2022). De hecho, aparte de los aplausos de la crítica, ganó su primer premio Emmy por esta actuación.

Además de seguir trabajando como actriz, la artista de ahora 40 años está casada con el actor Vincent Kartheiser desde 2012. La pareja tiene un hijo de 7.

Scott Patterson - Luke Danes

El actor Scott Patterson se ganó el corazón de todos dando vida al mítico Luke Danes, el dueño del club frecuentado por las Gilmore que tiene una relación con Lorelai.

Hoy en día, Patterson tiene 63 años y no ha vuelto a actuar desde 2018. No obstante, se encuentra preparando su gran regreso con su actuación en la próxima serie Sullivans Crossing.

Kelly Bishop - Emily Gilmore

La veterana actriz Kelly Bishop se grabó en la mente de todos en la piel de la entrometida madre de Lorelai, Emily Gilmore.

Después del proyecto, la histrionisa de ahora 78 años siguió actuando hasta el día de hoy. Su rol más reciente fue Benedetta en la cuarta entrega de La maravillosa Señora Maisel (2022)

Keiko Agena - Lane Kim

A sus 27 años de edad, la intérprete Keiko Agena dio vida por primera vez a la adolescente coreana Lane Kim, la mejor amiga de Rory, en Las chicas Gilmore.

Tras las siete temporadas de la serie, la estrella de ahora 48 años ha seguido brillando como actriz en el cine y la televisión. La serie Better Call Saul (2018-2022) es su último proyecto.

Milo Ventimiglia - Jess Mariano

Milo Ventimiglia le robó el corazón al público en la piel de Jess Mariano, uno de los amores de Rory y también de Alexis Bledel pues se enamoraron en el rodaje y salieron por cuatro años.

Después del proyecto, el galán de ahora 45 años continuó imbatible cosechando éxitos. Heroes (2006-2010) y This Is Us (2016–2022) son dos de sus proyectos más notables.

Matt Czuchry - Logan Huntzberger

En las últimas temporadas, Matt Czuchry apareció en los zapatos del inolvidable Logan Huntzberger, un joven rico y mimado que logra conquistar el corazón de Rory.

Luego de Las chicas Gilmore, Czuchry ha continuado actuando en series célebres como The Good Wife (2009-2016) y The Resident (2018-2022). Actualmente tiene 45 años.

Melissa McCarthy - Sookie St. James

La actriz Melissa McCarthy dejó una huella imborrable en el público personificando a Sookie St. James, la mejor amiga de Lorelai.

Hoy por hoy, McCarthy tiene 51 años y es una de las actrices de Las chicas Gilmore que más éxito ha tenido en el cine y la televisión. Nine Perfect Strangers (2021) es su última serie.

Jared Padalecki - Dean Forester

El histrión Jared Padalecki encarnó al inolvidable Dean Forester, el primer gran amor de Rory, durante 63 episodios en Las chicas Gilmore.

Gracias a su interpretación de este personaje, Padalecki saltó a la fama y las puertas del medio artístico se le abrieron de par en par. Actualmente, tiene 40 años y sigue actuando.

Las series Supernatural (2005-2020) y Walker (2021-2022) y películas como New York Minute (2004) y La casa de cera (2005) son algunas de las producciones en las que más ha destacado.

Liza Weil - Paris Galler

La intérprete Liza Weil se inmortalizó interpretando a la frenemy de Rory. Luego de la serie, ha seguido actuando, aunque no ha vuelto a vivir el frenesí de Las chicas Gilmore con otro rol.

En la actualidad, Weil tiene 45 años y sigue vigente en la industria del entretenimiento. Las series The Cleaning Lady (2022) y Westworld (2022) son sus más recientes proyectos.

Yanic Truesdale - Michel Gerard

Entre los personajes más recordados de Las chicas Gilmore, sin duda alguna, está el malhumorado y mordaz Michel Gerard, ayudante de Lorelai en la posada.

Este papel fue encarnado por Yanic Truesdale, quien hoy en día tiene 52 años y sigue actuando. Su último papel lo interpretó en la serie El idiota preferido de Dios (2022).

Sean Gunn - Kirk Gleason

El actor Sean Gunn se ganó el afecto de todos con su actuación del legendario Kirk Gleason, quien sorprendía en cada episodio con sus ocurrencias y situaciones surrealistas.

Tras Las chicas Gilmore, Gunn prosiguió imbatible construyéndose una exitosa carrera en el cine y la televisión. A sus 48 años, sigue activo en el mundo del espectáculo.

Thor: amor y trueno (2022) es la última película en la que ha actuado, según Imdb.

David Sutcliffe - Christopher Hayden

Por último, pero no menos importante, está David Sutcliffe. El actor enamoró a los espectadores dando vida Christopher Hayden, el padre de Rory en Las chicas Gilmore.

Después de su paso por la ficción, continúo escribiendo las páginas de su carrera. No obstante, en 2019, se retiró de la actuación para llevar una vida más espiritual. Ahora es terapeuta.