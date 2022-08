Fernanda Urrejola contó los motivos por los que regresó a Chile tras 6 años viviendo en EE.UU.

Fernanda Urrejola estuvo como invitada en un segmento de CHV Noticias, “Taxi Libre”, en donde junto a Humberto Sichel conversaron de su vida privada y los motivos por los cuáles estaría nuevamente viviendo en Chile.

Cabe recordar que la actriz se fue a vivir a Estados Unidos hace seis años junto a futura esposa, Francisca Alegría.

“¿Qué es lo primero que sentiste?”, fue una de las primera interrogantes del conductor de noticias sobre su regreso.

“Que está todo revuelto, pero interesante, hay una sensación efervescente de mucho movimiento, me encanta”, respondió. Asimismo, aclaró que la idea de volver a Estados Unidos no está descartada, ya que llegó a Chile “por algo particular, a trabajar en ‘La casa de los espíritus’”, la serie basada en el libro de Isabel Allende.

“Hablamos con Isabel, tuvimos una reunión, le encantó hacia donde estamos llevando la serie y nos dijo ‘agarren esta novela y transfórmenla como ustedes estimen conveniente, tienen total libertad para hacerlo’”, confesó Fernanda.

Sobre qué fue lo más le gustó de vivir en el país norteamericano, la actriz no dudó en decir que “fue la diversidad, poder ver millones de expresiones diferentes humanas y enriquecerse de esa diversidad. Hoy en día veo más de la misma diversidad en Chile”.

