Horóscopo de hoy: domingo 7 de agosto para cada signo del zodiaco

Aries

Ha sido una semana de mucho ajetreo y de muchos problemas que aún quedan por resolver, pero vas por buen camino. Las finanzas están muy bien, así que puedes permitirte algunas cosas. En el amor, aprovecha este día y sal con tu pareja a disfrutar de un día diferente. Se lo merecen.

Tauro

Por tu salud y bienestar tienes que buscar la manera de darle descanso a la mente y al cuerpo y hacer una actividad que te permita relajarte. En el amor, no dejes para mañana esa conversación con tu pareja para resolver las diferencias. La reconciliación siempre trae buenos momentos.

Géminis

Ha sido una semana de mucho estrés, así que hoy toca descanso y cariño familiar. Reflexiona de algunas decisiones que debes tomar pronto para mejorar económicamente. En el amor, lo pasado que quede atrás, no puedes volver a ilusionarte con alguien que no te valoró ni te apoyó cuando más lo necesitaste.

Cáncer

Tienes alguna dolencia que no te has revisado y estás en la obligación de hacerlo. Tomate un tiempo para chequearte con el médico y salir de la duda. En el amor, alguien del pasado regresa y tu vuelves a caer en esas garras. No lo permitas, porque nuevamente será algo pasajero y tu quedarás de nuevo en la amargura y el sufrimiento.

Leo

Tienes cosas importantes que organizar en tu hogar, este es el día para hacerlo. Cuando le pones orden a lo que te rodea las energías fluyen y la vida va mejor. En el amor, las peleas cansan, así que, si tienen diferencias, soluciónenlas y si no lo logran lo mejor es que cada quien tome su camino.

Virgo

Tienes que hacerles caso a las señales de tu cuerpo, si te sientes agotada toca descansar porque si no lo haces puedes tener severos problemas de salud. Cuídate. En el amor, no te preocupes porque estás sola, ocúpate de ti y de darle un giro a tu vida para que te prepares para lo que el universo te tiene deparado.

Libra

Te preparas para una nueva etapa profesional, deja los temores y asume con entereza todos los retos que se te van a presentar. En el amor, estás muy sensible y tu pareja y tu familia lo han notado. Calma que todo va a salir muy bien. Solo debes estar segura de ti misma. Eres inteligente y lo que te propongas lo vas a lograr.

Escorpio

Tienes mucho cansancio y malestar por todo el estrés que te ha generado el tratar de resolver todos los problemas que se presentan en el plano laboral. Eso no está bien y debes darle un parado en tu vida. En el amor, si tienes tiempo libre aprovéchalo con tu pareja para que aviven la llama de la pasión. Se lo merecen.

Sagitario

Es el momento de planificar esas vacaciones y ese viaje que tanto deseas. Pide la reunión con tus superiores para plantearlo y agarra esas maletas y a disfrutar. En el amor, la familia va a entender que la decisión que estás tomando de separarte de ellos es la mejor. Necesitas de tu independencia.

Capricornio

Sentimentalmente te sientes inestable y eso sucede porque solo le has dedicado tu vida a tu trabajo y te has olvidado que tú también mereces divertirte. En el amor, reflexiona es momento de que tu busques un cambio para que puedas encontrar esa persona especial que te mereces.

Acuario

Vas a tener una semana de mucho trabajo, por eso es necesario que organices todo en tu hogar y en tu propia vida para que puedas sentirte desahogada. En el amor, la responsabilidad de lo que sucede con tu pareja es de ambos. Busquen el momento adecuado para solventar las diferencias.

Piscis

Tu cuerpo te está dando señales de cansancio y estrés que debes tomarlas en cuenta. Sal a la calle, ponte en contacto con la naturaleza, relájate eso te va a ayudar. En el amor, la energía de la pasión surge con alguien con quien te tropezarás en una reunión. Eso tiene futuro, así que atrévete