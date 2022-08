“Me dolió mucho que me sacaran”: Patricia Maldonado recordó su abrupta salida de Mucho Gusto

Patricia Maldonado, Catalina Pulido, Nelson Ávila y Rodrigo Herrera fueron los invitados al último capítulo de La Divina Comida, el programa de Chilevisión que se emitió la noche del sábado.

En dicho espacio, Maldonado recordó su abrupta salida de Mucho Gusto, el matinal de Mega en donde ella era panelista.

“A mi me trae mucha nostalgia porque era un programa de mucho respeto. Me dolió mucho que me sacaran y que no me dijeran el por qué”, señaló la opinóloga en conversación con Herrera.

“Yo creo que en el fondo, pensaron ‘put… la Paty Maldonado, tiene una tendencia política, nos puede cagar’, que sé yo”, expresó.

En ese sentido, indicó que “pero es bueno que alguien te diga ‘sabes, te vamos a sacar por esto, por esto y por esto’. Nadie se atrevió a hablar conmigo. Tengo que confesarlo me dolió, no puedo decir que no, si, me dolió, muchísimo me dolió”.

“Pero bueno dije yo ‘me vuelvo a rehacer, pero igual te queda el corazoncito herido”, concluyó Patricia Maldonado.

Cabe recordar que salió de pantalla en Mega en medio del estallido social, mientras que en noviembre del 2020 la estación no le renovó contrato.