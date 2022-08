Pailita informó que entrará a pabellón durante estos días: “La salud está primero antes que todo”

Pailita es uno de los cantantes urbanos más reconocidos de nuestro país, y durante estos días llamó la atención de sus seguidores luego de confesar que se tiene que someter a una cirugía durante la próxima semana.

A través de un Instagram Live publicado por la cuenta @Biitchpostingcl, el intérprete del éxito mundial “Ultra Solo” habló sobre su operación de nariz.

“Bueno, para los que no saben esta semana me opero. Esta semana entro a pabellón. Me quise operar la ñatita”, comentó, para luego aclarar que no es solamente un procedimiento estético.

“Si, este tabique de aquí… es difícil que lo vean por cámara pero lo tengo desviado… no sé si cuando era chico tuve un golpe aquí en la nariz, pero lo tengo desviado. Por eso hablo como gangoso igual, porque tengo el tabique desviado y necesito operarme”, contó.

Finalmente, Pailita comentó que “el lunes me opero, por una mejor vida. La salud está primero antes que todo así que ahí van a estar al tanto”, concluyó.