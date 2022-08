Paty Maldonado contó cuando su esposo desapareció por 25 días: dijo que se lo habían raptado los ovnis

Una de las mentiras más conocidas del mundo del espectáculo es la del esposo de Paty Maldonado, Jorge Pino, y la animadora de TV contó detalles de esta extraña desaparición de 25 días.

“Esa es la chiva más grande de la historia de Chile”, aseguró la expanelista de “Mucho Gusto” mientras se encontraba como una de las comensales de “La Divina Comida”.

“Cómo estaría de aburrido ese hue…”, comentó Nelson Ávila, otro de los invitados al programa de cocina.

“Me dice: ‘Yo sé que tu no me vas a creer, que si lo cuento todo el mundo piensa que estoy loco, pero de repente sentí que el auto se elevaba y el auto se mete a una nave”, empezó el relato la Paty sobre el suceso que involucró ser raptado por ovnis.

“Envidié a Jorge Pino, como no se me va a ocurrir algo parecido, porque una historia así se perdona al instante un hue… tan creativo no puede ser castigado”, añadió Nelson Ávila.

A pesar de este comentario, la comunicadora enfatizó en que esta fue una mala conducta de parte de su esposo, puesto que “estaba recién parida, tenía un hijo recién de tres o cuatro meses. No y tenía derecho de irse de la casa”, sentenció.