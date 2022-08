Cristián de la Fuente se indignó con el Apruebo: les envió carta reclamando por su aparición en la franja

El actor Cristián de la Fuente apareció en la franja del Apruebo, pero no por voluntad propia. Esta opción para el plebiscito de septiembre, utilizó un video de su participación en el programa “Sin Filtros”, donde dijo: “El problema es que hay gente que no tiene las cosas que quiere, pero quieren que se las regalen porque no tienen los huevos para trabajar y para conseguir las cosas por sí mismos”.

Esto fue transmitido la noche del domingo, provocando de inmediato la reacción en redes y obviamente del mismo artista, que envió una carta dirigida al comando Aprueba x Chile, en la que formalmente reclamó por su aparición en el espacio televisivo.

De acuerdo a La Tercera, en la misiva de la Fuente indica que “el día domingo 07 de agosto se exhibió en la franja electoral de la campaña “Aprueba x Chile”, un extracto audiovisual de un programa de conversación en el que participé como invitado (Sin Filtros), extracto audiovisual que fue utilizado y difundido sin mi autorización ni consentimiento”.

“El extracto audiovisual utilizado para la campaña de vuestro comando, no refleja el contexto real en que expresé los comentarios que fueron exhibidos, situación que no sólo afecta a mi honra e imagen, sino que además a la veracidad de la información que es difundida a la ciudadanía”, agregó.

“Debido a lo anterior, solicito que se elimine y/o suspenda la exhibición de este registro audiovisual en las futuras propagandas que se transmitan en la franja electoral, o por cualquier otra vía, de lo contrario me veré en la obligación de iniciar acciones legales por estos hechos”, terminó.