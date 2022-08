“El Discípulo del Chef”: Daniela Castro e Ignacio Román “liman asperezas” con un suave encontrón

La noche de este domingo fue el estreno de “El Discípulo del Chef: la gran batalla”, donde antiguos participantes tanto de este programa como de otros shows gastronómicos, se verán las caras y lucharán por convertirse en el o la chef por un año, del restaurante de Casino Monticello. Y los televidentes estaban pendientes del encuentro en la cocina de Daniela Castro e Ignacio Román, participantes de “Master Chef 1″.

Ambos, ahora en el equipo de Ennio Carota, los llamó un momento y les pidió que favor “limemos las asperezas”.

“Nunca hubo”, contestó la ganadora de la primera temporada de “Master Chef”, a lo que el chef se apuró en decirles: “yo fui parte de eso (...) el público confundió las cosas, este es el rescate”.

Dani Castro luego explicó que “nunca nos hemos llevado mal, la gente quiso quizás enfrentarnos después de que gané, tenemos cero mala onda y no nos llevamos mal que yo sepa”.

Daniela Castro Captura CHV

Por otro lado, Román dijo que “nunca hubo rivalidad, la creó la gente, esto es como un juego, a veces se gana y pierde y pierde el favorito”.

Sin embargo, avanzado el programa, Castro le cuestionó a Román que sirviera con un plato y no con un cucharón: “Nacho, ¿en verdad?”, a lo que su compañero respondió: “no me pongas nervioso si está perfecto, estoy tranquilo, pero no hagas dudar”.

Luego reflexionó sobre el episodio, “Dani es una maravillosa persona, una maravillosa cocinera, tiene unos sabores y unos estilos muy entretenidos, pero siento que le falta confianza. Eso siempre lo ha demostrado cuando se pone a cocinar. Siempre duda, yo creo que en la gastronomía no hay que dudar”.