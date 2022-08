El rol de neo-galán de Etienne Bobenrieth: “No soy ni rubio, ni de ojos azules”

Etienne Bobenrieth se encuentra por estos días finalizando la temporada de la obra “La Banca” dirigida por Claudio Arredondo y protagonizada también por Clemente Rodríguez y Claudio Castellón. “Estamos súper contentos con el elenco, muy buena onda. Es mi primera obra post pandemia. Yo no cachaba nada de fútbol, pero uno aprende. Para eso están los actores, para mentir”, comenta. Conversó con el podcast Reyes del Drama y analizó su rol en “Pobre Novio”, además de comentar sobre su futuro.

Sobre su pasó por la teleserie “Pobre Novio”, el actor detalló que fue “mi primer protagónico. Puros buenos recuerdos, una muy buena experiencia. Un honor por la oportunidad de hacer un protagónico. Lo acepté con mucha felicidad y entendiendo la responsabilidad que conlleva. Hay un compromiso mayor al estar todo el día grabado, se transforma todo en algo muy familiar. Mi balance es súper bueno, pura felicidad, agradecido de todo y listo para el próximo proyecto que se viene en octubre, cuando grabe la próxima teleserie”, precisó.

El rol de neo-galán

Al preguntarle si se considera dentro de esta camada de neo-galanes que son más sensibles y se muestra una nueva masculinidad, el actor comenta que sí, que fue algo que él mismo propuso. “Lo conversamos con Quena Rencoret de trabajar un galán que no fuera omnipotente y que todas se derriten por él. Quisimos trabajar un galán más vulnerable y más identificable. Somos tanto o más sensible que las chiquillas. Abre para que se acepte un poco más cotidiana la sensibilidad masculina que no tiene nada de malo. Los hombres nos trancamos porque la sociedad te dice que tienes que ser macho. No te hace menos hombre si sueltas un poquito. Lo quisimos trabajar y creo que funcionó”, asegura.

“No soy ni rubio, ni de ojos azules. No soy del estereotipo del galán alto, por eso fue una bonita sorpresa que me eligieran para ese rol”, comenta.

Sobre su la llegada de la teleserie a las nuevas plataformas de streaming: “Me parece maravilloso que la serie esté en streaming (HBO Max). Me encantaría que más trabajo chileno sea reconocido fuera. Creo que existe la creatividad, tenemos grandes artistas en este país dignos de plataformas internacionales. Me hace sentir super orgulloso estar en esas plataformas. Ojala muchas series chilenas logren esa visibilidad internacional. Salir afuera con nuestro arte es maravilloso”, finaliza.