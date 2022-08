Luis Jara no se siente egocéntrico: “Yo no vivo mi vida así. Yo vivo muy al servicio de lo que quieren mis amigos, mis hijos”

Este domingo en un nuevo capítulo de “De tú a tú”, Martín Cárcamo se dirigió nuevamente a Miami, Florida, para conversar con Luis Jara, que se encuentra radicado allá desde hace un año. “El 88 yo vine acá por primera vez, vine a hacer un programa de televisión, tenía 23 años. Después vine el 94 a ‘Sábado Gigante’ y me entrevistó la Cecilia Bolocco en Telemundo, recuerdo que me pasaron a buscar en limusina. Ya desde que empecé a trabajar en Chilevisión y tuve un poquito más de estabilidad económica me vine de vacaciones acá todos los años, desde el 98″, recordó.

¿Luis Jara egocéntrico?

Mientras seguían navegando, Luis le confesó a Martín que no se siente egocéntrico. “Yo no vivo mi vida así. Yo vivo muy al servicio de lo que quieren mis amigos, mis hijos (…) Creo que lo del ego fue una broma que se profundizó en el matinal, yo en la tele construí un personaje”, explicó.

“Yo nací con bullying, nunca fui el mejor para la pelota, el más flaco, el más lindo, el con más plata, mis papás nunca tuvieron auto. Si yo no hubiera desarrollado una personalidad y pachorra, no estaría sentado aquí contigo”, dijo.

Ya llegando a su destino en la paradisíaca isla Sandspur, continuaron la conversación acerca de los motivos de su salida de la TV, tras terminar la conducción del matinal de Mega “Mucho Gusto”.

“Las redes sociales fueron brutales conmigo”, explicó, añadiendo que ya se lo advirtió previamente su esposa Silvana: “Un día ella me dice que no le gusta esto de que me molesten con el ego. ‘Ay pero si es un juego’, le digo. Y me dice: ‘Es que la gente no lo va a entender. Tener ego en Chile no se entiende, se entiende como una persona individualista, egoísta, poco empática, y tú no eres así, y esto te va a pasar la cuenta’”.

Poco a poco empezó a sentirse mal, y, como de costumbre, recurrió al humor para sortearlo. Pero llegó un momento en que ya se hizo insostenible, dijo. “Incluso algunas personas que trabajaban en la tele y que me habían conocido se sentaban en algunos sets de televisión para hablar de mi ego”, contó. Entonces fue cuando tomó una decisión. “Yo le ofrecí a Mega salir de la tele (...) Se lo planteé al director ejecutivo y le dije ‘No quiero más’”, contó. Acto seguido, inéditamente, el canal decidió darle permiso de siete meses para recuperarse y después regresar.

“Llegué a la casa y me pegué una buena llorada, porque solté una mochila que venía cargando muy fuerte, muy dura. Y la Silvana me dijo que administrara esos siete meses porque es un regalo en este momento de mi vida. Y es increíble pero no supe qué hacer con mi tiempo libre”, reveló. En su confusión, viajó a Miami solo, para reencontrarse consigo mismo. “Y en cuatro días me aparecieron todos los demonios. Tus miedos, tus culpas, las trancas. Estuve cuatro noches con insomnio, cuatro noches llorando y cuatro noches prácticamente sin comer. Hasta que un día me desperté con un afán: ser libre (...) Hoy sé estar solo, y es espectacular”, contó.