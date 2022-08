Netflix y su apuesta por los videojuegos se desploman: ni el 1% de los usuarios los juega

Cuando una compañía hace una inversión, lo que espera como resultado son ganancias y no pérdidas, no solo económicas, sino también en popularidad. Netflix no ha crecido desde que decidió apostar por los videojuegos.

Los 24 juegos disponibles en las aplicaciones para iOS y Android no han sido suficientes para convencer ni siquiera al 1% de los más de 220 millones usuarios que tiene la plataforma de streaming.

Según un informe de CNBC, los videojuegos acumulan 23,3 millones de descargas pero tan solo 1,7 millones de personas los están jugando, es decir, menos del 1 por ciento de suscriptores. Estos datos corresponden a Apptopia, una de las consultoras líderes en inteligencia del mercado de aplicaciones móviles.

Ni el éxito de los programas han ayudado a los juegos

Netflix esperaba que lanzamientos como la cuarta temporada de Stranger Things iba a elevar el número de descargas de juegos como Stranger Things: 1984 y Stranger Things 3: The Game, pero no resultó ser así.

La gran N también tiene actualmente 24 videojuegos disponibles, incluyendo League of Legends Hextech Mayhem, que sí se popularizó con el estreno de la serie derivada Arcane, pero que fue cayendo con el tiempo.

La compañía planea agregar un juego basado en su serie original Gambito de Dama y espera duplicar su oferta actual en el catálogo de videojuegos a 50 a finales de este año, adquiriendo tres estudios de juegos independientes para cumplir con este objetivo.

Para acceder a los videojuegos de Netflix, basta con hacer click en la opción Juegos del menú inferior o escribir en el buscador “juegos”. Luego, podrá ver la lista de títulos disponibles, muchos relacionados a las producciones de la gran N.

En Android, los suscriptores pueden acceder y descargar los videojuegos de forma gratuita desde la aplicación Netflix o Google Play Store, mientras que en los iPhones, Apple exige que Netflix dirija a los usuarios a la App Store para realizar las descargas.