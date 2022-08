Viral: perrito envuelto por serpiente mira a quien lo graba sin que este lo salve

Es siempre preferible salvar una vida a grabar un video, pero no todo el tiempo esto se cumple. Un tiktoker ha recibido múltiples críticas por grabar un video en el que se ve cómo una serpiente se come un perro. No hace nada para evitarlo, ni para intentar salvar al can. El video viral tiene 8.7 millones de reproducciones.

El material corresponde a la cuenta @wilddesire001. Aunque no se indica el lugar donde se capturaron las imágenes, es un lugar poblado por las construcciones que se observan. Hay lluvia y el perro está siendo rodeado por una gran serpiente boa constrictor.

El perrito callejero mira hacia quien lo graba. Una boa constrictor rodea a un perro callejero. / Foto: Captura Tiktok @wilddesire001. (Angel)

Incluso, hay una zona de la serpiente que ya rodea el cuello del animalito doméstico. Este es el mecanismo que utiliza el reptil para asfixiar a sus presas y luego devorarlas. El video fue grabado a corta distancia, por lo que los usuarios se preguntan por qué no intervino quien grabó para salvar al perro del ataque.

La mirada del perro

El perrito mira hacia donde está el humano grabando y suplica con los ojos que le ayude. La mirada del can es uno de los elementos que destacaron quienes criticaron el material. “Lo está mirando suplicando ayuda y la persona sigue grabando como si nada le importara”, escribieron.

La serpiente rodea el cuello del perro. Es el mecanismo que utiliza para asfixiarlo. Foto: Captura Tiktok @wilddesire001. (Angel)

“¿Cómo no se conmueve y suelta el teléfono para ayudar al animalito?”, “Va a recibir un castigo divino por ver este espectáculo y no hacer nada” o “Dios castiga sin avisar” son algunos de los comentarios que le dejaron a Mr. Hunt (Señor Cazador), el propietario de la cuenta. Así le mostraron su rechazo a la actitud, aunque se desconoce si fue él o si le hicieron llegar el material.

Otros usuarios destacaron que se trata de un comportamiento normal del reptil. “Esa es su forma de alimentarse, es algo normal”, indicaron algunos usuarios. El material tiene más de 3300 comentarios y 47 mil 400 likes.