Itziar Ituño de “La Casa de Papel” en Chile: “La gente inteligente debiera venir a rodar acá más a menudo”

Traición, mentiras, engaño, codicia y esperanza son alguno de los ingredientes de la serie “Robinsones”, financiada por TV+ y por el CNTV, la cual trajo a Chile a actores de la talla de Itziar Ituño (La Casa de Papel), Leonardo Ortizgris (Tengo miedo torero), Carla Nieto (Sin Origen) y un gran elenco nacional encabezado por Luis Dubó y el comediante Rodrigo González, entre otros.

La actriz vasca se refirió a la producción que la trajo por primera vez a suelo nacional y cómo ha sido la experiencia. “Estoy encantada, hay un nivel de artistas que yo ya lo sabía, pero el conocer a los compañeros y trabajar con ellos en locaciones espectaculares. Estoy conociendo Chile poquito a poco y ha sido una gran aventura, estoy muy contenta”

Sobre lo que más le ha llamado la atención de Chile, en la semana que lleva, la actriz asegura: “Me falta ver, me han dicho que las Torres del Paine son maravillosas, me falta Temuco, Chiloé. Me ha gustado mucho Santiago, me lo he caminado bastante y Valparaíso también. En Farellones estuvimos rodando y a una hora tienes un cambio brutal del paisaje con lo cual hay muchas formas de filmar muy diversas aquí. Hay muchas locaciones maravillosas y muy distintas. Es un territorio a explotar a nivel cinematográfico. La gente inteligente debiera venir a rodar acá más a menudo porque es espectacular hasta ahora lo que he visto”, expresó.

Respecto a qué fue lo que llamó su atención de la serie “Robinsones” para aceptar un personaje tan al sur del mundo como es en nuestro país, Ituño comenta: “La historia, yo leí el guión y me estaba riendo. Cada personaje es como una serie aparte, imagínate. Es una serie súper coral donde todos los personajes tienen su desarrollo. El componente de que era en Chile y yo no conocía Chile y imagínate venir a la aventura, que tal”.

Sus series en Netflix

La actriz que desempeñó el recordado rol de la inspectora Raquel Murillo en “La Casa de Papel”, estrenó en junio una nueva serie en Netflix llamada “Intimidad” y que tiene como tema central el daño que puede producir en una persona y su entorno la filtración de un video sexual sin su consentimiento.

‘Intimidad’ trata sobre Malen (Itziar Ituño), una alcaldesa ficticia que sufre la filtración de un video íntimo que termina trastocando su vida entera. Sobre esta serie, la actriz comentó a Reyes del Drama: “Fue una experiencia muy buena, es un tema con mucho mensaje que hace una crítica potente al daño de las redes sociales ahora, la intimidad de las personas. Ha sido un gran trabajo que hemos hecho entre todas, estoy muy contenta, a pesar que no creo que haya una segunda temporada”.