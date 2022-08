“Le voy a partir la cara”: Sergio Rojas dijo recibir brutal amenaza de cercanos a Gonzalo Egas

Gonzalo Egas ha estado en la palestra farandulera luego de que la mamá de Wilma González hiciera una seria acusación en su contra. La mujer subió un posteo a sus redes sociales donde denunciaba al chico reality, quien ha mantenido una buena relación con la modelo pese a haber terminado su relación, incluso criando juntos al hijo de ella, Noah.

“Te puedes ir al cuerno. Que te vaya bien, joder. Y espero que no le pegues un puñetazo de novia, porque lo peor de ti no es el daño físico, sino que es el psicológico. Manipulador basura” , fue parte de lo que escribió la mamá de Wilma.

Palabras que el periodista Sergio Rojas no dejara de tocar el tema en su espacio Qué te lo Digo, pero que habría terminado muy mal, recibiendo amenazas del círculo cercano de Egas, según el mismo denunció.

“Les quiero contar que la semana pasada que nosotros dimos la noticia y todo, yo recibí una amenaza de un amigo de Gonzalo Egas, no voy a decir su nombre porque la verdad es que no es una persona conocida, pero la verdad es que es una amenaza de bastante grueso calibre como ‘donde lo vea le voy a partir la cara a patadas’, a mí, por haber contado lo que estaba sucediendo con la mamá de Wilma y Wilma” , contó.

Y agregó que “me parecieron amenazas muy violentas de este cercano a Gonzalo Egas, la verdad es que no he querido tomar ningún tipo de acción judicial y policial, porque yo conozco a esta persona, tengo algún grado de cercanía”.

El panelista de Me Late manifestó que “me parece que andar ofreciendo, divulgando que donde me vea me va a partir la cara a patadas, me parece que es una amenaza en todas sus formas”.

Finalmente, Sergio Rojas expresó que “si Gonzalo Egas tiene algo que decirnos a nosotros en el Que te lo Digo, sería bueno que lo hiciera, yo no tengo ningún problema”.