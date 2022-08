Mike Tyson amenaza a Hulu por estreno de la serie que contará su historia de vida

Todos sabemos que la vida de Mike Tyson merece tener su serie que cuente los altibajos que ha pasado en su carrera profesional y en su vida privada donde se registran innumerables controversias a lo largo de los años. Por eso el anuncio de Hulu sobre el estreno de una serie retratando la vida del deportista emocionó a muchos fanático, excepto a uno, al propio boxeador.

A través de una publicación de Instagram, Tyson acusó a la plataforma de transmisión, Hulu, como una versión streaming de la trata de esclavos. Al señalar que robaron su historia en la nueva serie.

“No dejes que Hulu te engañe. No apoyo su historia sobre mi vida. No es 1822. Es 2022. Han robado la historia de mi vida y no me han pagado. Para los ejecutivos de Hulu solo soy un negrata que pueden vender en la subasta”, dijo Tyson en redes sociales.

Desde el año pasado el boxeador a manifestó su rechazo con la historia dirigida por Craig Gillespie y protagonizada por Trevante Rhodes, al señalarla como “una flagrante apropiación cultural”.

“Van a rodar cabezas” señaló Tyson

En Twitter el ex campeón mundial de pesos pesados expresó que no se quedará quieto hasta hacer pagar a los directivos de Hulu por la realización de una serie sin los permisos correspondientes.

“Hulu robó mi historia. Ellos son Goliat, yo soy David. Van a rodar cabezas por esto (...) el modelo de Hulu de robar los derechos de vida de los famosos es atrozmente codicioso”.

En otra publicación agradeció a Dana White, presidente de la UFC por haberse negado a utilizar los espacios de pelea para promocionar la serie de Hulu. “Lo rechazó porque honra la amistad y el tratamiento digno de la gente”.

Sobre el desarrollo de la historia, Hulu señala lo siguiente:

“Del creador y guionista Steven Rogers y el equipo detrás de Yo, Tonya, y la showrunner Karin Gist, productora ejecutiva de Our Kind of People, Mike explora la dinámica y controvertida historia de Mike Tyson. La serie limitada de ocho episodios explora los tumultuosos altibajos de la carrera de boxeo y la vida personal de Tyson, que pasó de ser un atleta mundialmente querido a un paria y viceversa. Centrando el objetivo en Mike Tyson, la serie examina la clase en Estados Unidos, la raza en Estados Unidos, la fama y el poder de los medios de comunicación, la misoginia, la división de la riqueza, la promesa del sueño americano y, en última instancia, nuestro propio papel en la configuración de la historia de Mike”.