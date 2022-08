“No me gustó”: la molestia de Max Cabezón tras recibir consejo de Dani Castro en El Discípulo del Chef

La noche del lunes se emitió un nuevo capítulo de El Discípulo del Chef, el programa de Chilevisión. En el mencionado espacio, se vivió una tensa situación en el equipo verde, luego que Max Cabezón expresara su molestia por un consejo que le dio Daniela Castro.

En la primera competencia, los participantes debieron preparar un menú con carnes exóticas como guanaco y ciervo.

En ese momento en el equipo verde, mientras Ennio Carota proponía las preparaciones, Cabezón señaló que “hagamos un Naan con ajo, partido, largo. Súper simple, súper fácil”.

“Lo importante es que no quede fuera de tono en el plato”, señaló el chef. Tras esto, se ve la reacción de Dani Castro ante la sugerencia del participante.

“Yo no voy a decir nada”, señaló. “Me voy a ir. Es que cómo va a hacer un Naan”, insistió la participante.

Las palabras de Cabezón

Tras esto, el participante señaló en el confesionario que “me llamó mucho la atención que antes de partir la prueba, como que Dani me dice: ‘oye, ¿te puedo dar un consejo?’ Y yo le digo: ‘sí. Sí puedes’. ‘Ahora hazle caso al chef en todo lo que te diga”.

“Fue como uno: ¿En qué minuto no le hice caso? Dos: ¿Por qué tú me estás dando ese consejo?, y tres: Es como, no sé. Está súper. Pero no me gustó”, remató.