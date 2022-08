Pedro Ruminot acusó intento de censura y cancela show en Linares: “No puedes decir nada político”

El humorista nacional, Pedro Ruminot, anunció en redes sociales la suspensión de una presentación en Linares, región del Maule, acusando un intento de “censura” en el contenido de su rutina.

A través de su cuenta en Instagram, el ex Club de la Comedia, escribió en una historia anunciando que “el show del jueves no va”

“ Intentaron prohibir que hable o mencione cualquier tema político en mi show y no acepto censuras previas. Espero ir pronto a Linares y esta vez, trabajar con personas que respeten el trabajo que uno hace. Abrazos”, escribió Ruminot.

Según recoge La Cuarta, en la cuenta de Instagram de su esposa, Alison Mandel, el comediante entregó más detalles de lo ocurrido, detallando sus razones para cancelar su participación.

“El tipo del local son dos socios y uno me llamo, o sea me mando un audio y me dice: ‘oye en el show no puedes decir nada político porque hay un directorio que decide esas cosas y ya tuve atados, entonces po’ hue...’. Me mando un audio con garabatos y diciendo que no podía hacer humor politico” , relató el humorista.

Finalmente, Ruminot reafirmó su postura, manifestando que “no voy por mal educados, por no respetar mi trabajo y porque yo hago el chiste que quiero”