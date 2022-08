Revelan noche de pasión entre Mauricio Pinilla y Gala Caldirola: “A los minutos llega Isla”

Dicen que cuando el río suena es porque piedras trae y este rumor de farándula hace bastante tiempo que viene trayendo un roquerío completo de romance, pasión y una pisca de polémica en el mundo futbolero. Se trata del supuesto affaire que tendría Mauricio Pinilla con Gala Caldirola, la expareja de su tocayo y colega en las canchas Mauricio Isla, contó Sergio Rojas en “Me Late Prime”.

Según contó el periodista, experto en sacar copuchas debajo de la alfombra, aseguró que la española y el actual animador de TVN habrían pasado la noche juntos, luego de disfrutar de una regada celebración que realizaron como bienvenida de Jorge Valdivia al equipo de ESPN.

“La semana del 27 de julio se integró Jorge Valdivia a ESPN y ahí todos los camaradas se fueron de juerga para festejar al nuevo integrante que era Jorge Valdivia. Dentro de ese grupo estaba Mauricio Pinilla. Se van a un bar y ahí estaba Gala Caldirola. Y, según me cuentan, se va junto a Pinilla”, detalló el panelista de Me Late Prime y “chacal” de la farándula.

“Se juntaron a comer ellos dos solos y nuevamente se va con Mauricio Pinilla. Mauricio Pinilla llega al departamento con Gala Caldirola y el hombre abandona las dependencias a eso de las seis de la mañana del día siguiente… A los minutos después llega Mauricio Isla para buscar a la niña para llevarla al colegio, entonces Mauricio Pinilla se tenía que ir antes de que llegara Isla a buscar a la chica. Hay imágenes”, agregó Rojas, desatando la tole tole con sus afirmaciones.

“Ni en pintura”

A raíz de esto, volvió a reflotar el rumor de la supuesta relación entre los tortolitos y la mala onda que habría entre Isla y Pinilla, por deslealtad.

“Mauricio Pinilla está súper cortado, excluido porque que mantenga una relación con la ex señora de un jugador de la selección es impensado. Isla no quiere ver ni en pintura a este caballero”, afirmó Sergio Rojas, asegurando que fue Arturo Vidal quien puso al tanto a su amigo Isla, de que su ex estaría de lo más amiguis con Pinilla, quien disfruta sus días de soltero tras terminar su relación con Gissella Gallardo.