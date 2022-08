“Se cag… de miedo”: la teoría de Catalina Pulido sobre por qué ella y Patricia Maldonado no están en la TV

El sábado en la noche se emitió en Chilevisión un nuevo capítulo de La Divina Comida, en donde estuvieron presentes Patricia Maldonado, Catalina Pulido, Nelson Ávila y Rodrigo Herrera. Y uno de los hechos más comentados fue la presencia de las dos invitadas, en un hecho que dejó diversas reacciones en redes sociales.

Esto fue comentado por la propia actriz en Las Indomables, el programa en donde participa con Maldonado y que se transmite a través de YouTube.

“No lo vi, lo grabé así que sé lo que dijimos y lo que hicimos Pero fíjate que la gente me comentaba que dejamos la cag.. en Twitter, todo así ‘denuncien al canal, Consejo Nacional de Televisión’. O sea, de un nivel. Ni en las peores dictaduras, yo me sentí como en Corea del Norte, no sé, francamente”, afirmó.

De igual manera, indicó que “como si nosotras no tuviéramos el derecho a tener un espacio. Yo no sé qué fue lo que más les picó, si uno es feliz, si uno lo pasa bien, si es capaz de tener una conversación amena con gente que piensa distinto a uno, que además uno cocine rico. Yo no sé”.

“Por Dios que se pican con nosotras porque estamos ahí. Y otra cosa más. Yo tengo muchos amigos y familia de distintos lados políticos, te lo juro por Dios. Tengo muy amigos y que son de súper izquierda, y seguimos siendo terriblemente amigos, y fíjate que uno de los comentarios era ‘por Dios que son entretenidas ustedes dos en pantalla, por Dios que se les echa de menos’”, expresó.

Finalmente, Pulido señaló una teoría que tiene sobre por qué no está ella y Maldonado en pantalla.

“Ustedes se habrán dado cuenta por qué no estamos en la televisión, porque se cag... de miedo porque todo el mundo se les va encima. Pero no se preocupen, porque ni la Paty ni yo no necesitamos en este minuto de la televisión”, concluyó.

