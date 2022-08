Anne Heche: Así fueron los momentos previos a que la actriz protagonizara el accidente automovilístico que la tiene en coma

La actriz Anne Heche realizo un viaje a una peluquería de Los Ángeles minutos antes del accidente automovilístico que le dejo quemaduras graves en su piel y posteriormente en coma, como se encuentra actualmente.

Richard Glass, propietario de Glass Hair Design en Venice Beach, comento a Et que la actriz entró en su estudio de peluquería a comprar una peluca de color rojo, y que esto ocurrió minutos antes de que se produjera el accidente.

Glass reveló que, aunque el encuentro ocurrió minutos antes del accidente, no observó nada fuera de lo común en Anne, “ella no estaba hablando en cursiva, digo eso cuando las personas están incapacitadas”, a lo que añadió “Hablan en cursiva como arrastrando las palabras. Pero no lo fue, fue muy, muy cordial. Muy agradable y muy educada”.

El dueño el espacio de belleza aseguro que el encuentro duró no menos de 10 minutos, y lo describió como “extraño y aleatorio” y que la actriz tuvo una interacción increíble y amable.

Momento enmarcado

Richard Glass posteo en la red social Instagram el momento donde la actriz visitaba su peluquería, tomo una selfie y enmarco el momento escribiendo “Así que conocí a @anneheche hoy y ella compró una #pelirroja tan al azar... amo #venicebeach #actress #director #mom #celebrity #lifestyle”.

Se le puede ver a la actriz muy sonriente y agradecida por la atención que recibió en el lugar.

Familiares y Amigos

Hasta los momentos se conoce que la mejor amiga y el hijo de Anne Heche la visitan en el hospital y les brindan información sobre el día del accidente.

Homer Laffoon, de 20 años, hijo de Heche y su mejor amiga, Heather Perry, fueron atendidos en el hospital donde Anne está siendo tratada. Los dos fueron vistos abrazados y luciendo exhaustos.

Así quedo el auto de Anne Heche tras el accidente