“Debes contener esa ironía”: nuevo encontrón entre Neme y Karla Rubilar sobre la nueva Constitución

Durante esta jornada de miércoles se produjo una tensa jornada en “Mucho Gusto”, esto luego de que José Antonio Neme criticara las palabras a otra de las panelistas del programa, Karla Rubilar, sobre la propuesta de la nueva Constitución.

Todo comenzó cuando estaban hablando sobre las votaciones que se realizarán el próximo 4 de septiembre, en donde los ciudadanos y ciudadanas decidirán si aprueban o rechazan la propuesta de la Carta Magna.

En este contexto, es donde la exministra aseguró que en un principio tenía la intención de votar Apruebo, sin embargo, y luego de leer el escrito, cambió de opinión.

“Si usted tenía tantas ganas de votar, si se moría por aprobar y estaba poseída por el ‘Apruebo’…”, intervino Neme, pero no pudo terminar la oración puesto que su compañera de matinal decidió hablar.

“No te burles porque es real, eres irónico. Debes contener esa ironía”, le respondió Rubilar no muy contenta.

Sin embargo, José Antonio siguió con sus palabras: “Si estaba con esa intensidad el ‘Apruebo’, si el mundo político se compromete a una lista de cambios, antes del 4 de septiembre, ¿usted seguiría con esa intención de aprobar?”, consultó.

“Más allá de la burla. Hay una burla, no me parece, pero te lo respondo. No creo que tengan la fuerza para hacer los cambios”, sentenció y retomó la conversación con los presentes en el estudio de Mega.