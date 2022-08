La hija de Serena Williams ya creció mucho: dejó de ser un bebé y se volvió una hermosa niña

Serena Williams impactó al mundo al anunciar su retiro del tenis de la forma más elegante posible, ya que posó en la revista Vogue y dio una sensible entrevista para explicar a sus fans que está lista para vivir nuevas experiencias en su vida.

La atleta de 40 años se convirtió en una de las tenistas más destacadas y su carrera es un ejemplo a seguir dentro de esta disciplina, sin embargo todos sabemos que en la vida siempre llegan los momentos de cerrar ciclos para iniciar nuevas etapas.

Aunque la deportista es muy conocida por su trayectoria atlética, también tiene una faceta como madre que disfruta mucho y desea ampliar, de modo que pronto podría darle un hermano o hermana a su pequeña Alexis, de 4 años.

En las fotografías de Vogue, Serena muestra lo mucho que ha crecido su pequeña y es que parece que fue ayer cuando anunció el nacimiento.

“Estoy aquí para decirles que me estoy alejando del tenis, hacia otras cosas que son importantes para mí. Hace unos años, inicié discretamente Serena Ventures, una firma de capital de riesgo. Poco después, comencé una familia. Quiero hacer crecer esa familia”, fueron las palabras de la atleta para anunciar su retiro.

Alexis se muestra como una niña llena de energía, muy tierna y con una gran conexión con su madre, ya que, al parecer, también tiene una gran atracción por el tenis.

Así luce la hija de Serena Williams

A través de su cuenta de Instagram, Serena aprovecha para compartir los mejores momentos con su pequeña hija y es que los fanáticos disfrutan ver cómo es Alexis Olympia.

En muchas de las imágenes podemos ver que la niña ya muestra un gran gusto por los deportes, de modo que queda claro que posee mucha energía, además es talento.

Los fans se emocionan al ver que la pequeña ya empieza a aprender todas las habilidades en el tenis y, aunque está muy pequeña para saber si seguirá el mismo camino de su madre, la idea emociona a muchos.

“En el último año, Alexis y yo hemos estado tratando de tener otro hijo, y recientemente recibimos información de mi médico que me tranquilizó y me hizo sentir que cuando estemos listos, podemos agrandar nuestra familia. Definitivamente no quiero volver a estar embarazada como atleta”, dijo sobre la famosa su faceta como madre.

No cabe duda de que Serena es una gran madre y su pequeña hija tiene mucho talento, de modo que un nuevo miembro en la familia será emocionante para todos.