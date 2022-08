Lucho Jara se quiere someter a cirugía estética: “No tengo esa pretensión que la gente cree”

Lucho Jara en estos momentos se encuentra en Chile para realizar un tour por las diferentes zonas de nuestro país, y entre su apretada agenda se hizo un tiempo para tener una conversación con José Miguel Viñuela, “Desde mi cocina con la Nené”, en donde aprovechó de confesar que se someterá un procedimiento estético en Argentina.

Durante la conversación, Jara le preguntó a Viñuela sobre su estilista, pues tenía su pelo bastante largo, a lo que el animador le explicó que en el último año ha estado ocupando cada día un producto de maravilla que ha generado que le crezca mucho el cabello.

Posteriormente, el cantante confesó que “me voy a poner pelo en Argentina, me dieron el dato”.

“Estuve con el marido de la Catherine en Miami, y yo estoy con una entrada, igual me gusta, no tengo esa pretensión que la gente cree, pero bueno. Entonces, el marido de la Catherine Fulop -Osvaldo Sabatini- tiene una pintaza y cacho que tiene un jopo, ¿cómo no se le va a caer un pelo con 57 años?”, preguntó al aire.

Ante tal interrogante, Osvaldo le explicó que se sometió a este procedimiento en dos ocasiones, y que le recomienda realizarlo en Buenos Aires, pues le salía “dos lucas”, equivocaste a dos mil dólares ($1.774.200 chilenos).

“Yo te acompaño, hablando súper en serio, te acompaño, tengo el doctor, te puedo dar el WhatsApp, todo, porque todavía lo tengo y te digo que es perfecto. Te hacen el dibujo para que tú quedes con entrada”, le comentó José Miguel Viñuela, quien ya se había realizado esta intervención hace un par de años.