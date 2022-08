Marisol Piérola y Miel Blanca protagonizan tenso momento en El Discípulo del Chef

La noche del martes se emitió un nuevo capítulo de El Discípulo del Chef, el programa de Chilevisión. La noche del martes se emitió un nuevo capítulo de El Discípulo del Chef, el programa de Chilevisión. , ambas integrantes del equipo de China Bazán.

“Tía, por qué usted no parte con las chalotas”, le señaló la joven a la exparticipante de Bake Off Chile.

“Déjame ayudarle a Giovanni, si yo soy rápida. Déjame terminar con eso. Si lo otro es reducción, no más”, le respondió Marisol.

“Sí, pero tenemos 90 minutos y cada uno debería estar haciendo algo distinto”, le señaló en tanto Miel Blanca a la participante.

“Trabajar en equipo, es eso, hacer todo rápido”, le contestó Piérola. “Bueno, si a ti te parece bien, okey. Intentémoslo”, indicó finalmente la joven.

En medio de todo el intercambio quedó Giovanni Cárdenas, quien comentó la situación.

“Está la Miel, y está la Marisol. Hablan y hablan y se ve como que están discutiendo, y yo al medio ahí. Mis compañeras me ponen nervioso porque están a los lados”, expresó.

Sin embargo, las dos participantes negaron haber tenido un cruce entre ambas. “Nunca he discutido con ninguno de mis compañeros, conversamos de lo que vamos a hacer. La Miel me dice, me explica. No, nunca”, señaló Piérola.

“Giovanni anda cahuineando y más lo que alega y a él le encanta que le pongan la cámara y se pone a hablar”, agregó.

En tanto, Miel Blanca afirmó sobre lo que sucedió con Piérola que “no pasa nada. Yo encuentro que andan cahuineando”.

“Yo no tengo nada de cahuín”, concluyó en tanto Cárdenas.