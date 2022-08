“No se portaron muy bien”: Catalina Pulido revela la razón por la que no quiso mostrar su casa en La Divina Comida

La noche del sábado se emitió un nuevo capítulo de La Divina Comida en Chilevisión. En el espacio estuvieron presentes Catalina Pulido, Patricia Maldonado, Nelson Ávila y Rodrigo Herrera.

En el espacio, la actriz recibió a los comensales en la vivienda de sus suegros y no en su propia casa. Esto fue explicado por Pulido en el programa Las Indomables, el cual se emite por YouTube y que conduce con Maldonado.

“Ayer me criticaban porque yo no había mostrado mi casa, que la casa de mis suegros. Yo tengo un rollo además, tú sabes que en la primera Divina Comida, esto no es con afán de pelar, por favor, es otro equipo, pura buena onda, no tengo nada que decir con el equipo, un 7, nada que decir”, partió diciendo.

En ese sentido, afirmó que la primera vez que participó en dicho espacio, “aparte de que estuvieron hasta como las 5 de la mañana, no se portaron muy bien, porque me dejaron todo sucio, rompieron un cuadro, quebraron una foto de mi hijo”.

“Yo soy muy de las energías, a mi casa no entra nadie, absolutamente nadie que yo no quiera, o sea, para mi la energía de mi casa es fundamental. Yo soy muy cuática en ese sentido, me gusta meditar, me gusta mi silencio, me gusta mi privacidad, me gusta mi intimidad y no soporto que me invadan”, expresó.

Ante esto, indicó que “entonces tener en mi departamento a 50 personas, que yo no conozco, además, molestar a los vecinos, me parece que a mí, personalmente, no me gusta”.

Por último, Pulido señaló que “soy de esa onda, me gusta mi buena energía porque me han pasado cosas feas, yo antes era muy buena onda y abría las puertas de mi casa. Ya no”.

