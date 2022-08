Paty Maldonado hizo una particular advertencia al equipo de “La Divina Comida”: “Porque les dejo la cag...”

“Las indomables” Paty Maldonado y Cata Pulido estuvieron como invitadas en la última edición de “La Divina Comida”, y durante la emisión de su último programa en YouTube contaron algunos detalles del detrás de cámara de su aparición en el espacio de CHV.

“Esta vez llegué a un acuerdo con mi amigo Muñoz, que yo le digo mi amigo, tremendo periodista, productor maravilloso, tremendo caballero”, comentó la expanelista de “Mucho Gusto”, ya que en otra ocasión habría rechazado la oferta.

“Te invaden, la cocina llena de gente, pero bueno, el programa es así, tu sabes que es así, y tienes que asumirlo”, aseveró.

Por su parte, Cata Pulido recordó que “ese día cuando ustedes se fueron y te juro que nunca había lavado tanto, estuve hasta las 4 y media de la mañana”.

A raíz de estas palabras, Paty Maldonado confesó la amenaza que le hizo al equipo de CHV: “Afortunadamente yo le dije: ‘Señores, a mí me dejan todo lavado, todo limpio, no quiero chimuchina, porque les dejo la cag…”.

“Me di cuenta que te ayudaron un poco más que a mi… No me pescaron mucho, pero filo”, acotó la actriz, mientras que su compañera aseguró que el equipo sí cumplió con su parte del trato.