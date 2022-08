“Saludos de Elsa Pope...”: Cecilia Bolocco nuevamente cayó en broma de cibernauta

Cecilia Bolocco nuevamente vuelve a ser noticia tras caer en una broma mientras realizaba un Instagram Live, en donde estaba contando sobre su inactividad en redes sociales tras contagiarse de Covid-19.

Hace solamente unos días, la exMiss Chile fue troleada por primera vez por una persona que era parte de la transmisión en vivo. “Hola, te mando saludos, Ana Lisa. Ana Lisa Melano”, leyó Bolocco en esa ocasión.

Sin embargo, salió a la luz otro registro donde la modelo sorprendió a todos los cibernautas cayendo en una broma bastante parecida, en donde uno de sus seguidores tiró una frase en doble sentido.

“Les quiero contar que la próxima semana voy hacer... ¿de dónde me mandan saludos? ah no, saludos de Elsa Popeludo... ¡ay! que ternura, que nombre más particular”, comentó la diseñadora.