“Yo no necesitaba andar moviendo la cone…”: La fuerte respuesta de Sergio Rojas a Raquel Argandoña

Esto huele a guerra farandulera, y es que luego que La Quintrala Raquel Argandoña se fuera contodo en contra de Sergio Rojas, el periodista no se guardó nada y le respondió a través de su Instagram.

Este nuevo round entre ambos comenzó cuando Argandoña lo trató de alcohólico y dijo que acosó al actor Juan Falcón, lo que hizo que despidieran al actual panelista de Me Late de Canal 13 . Además, la mamá de Kel aseguró que existe una enemistad entre Rojas y Pancho Saavedra, señalando que el conductor “está harto que este señor Rojas lo descalifique y hable pestes de él como habla de mí”.

“A mí me da lo mismo... como es un alcohólico y si le sirve comer hablando pestes de mí fantástico, a mí no me preocupa”, comentó sin filtro Argandoña.

[ Raquel Argandoña barre con Sergio Rojas y lo acusa de acosar a Juan Falcón: “Es alcohólico” ]

Sergio Contraataca

Hace unos minutos Sergio Rojas respondió en su estilo a través de sus historias en Instagram, lanzando un comentario de aquellos que seguramente llegará a los oídos de la mamá de Kel Calderón.

El periodista tiene un emprendimiento con Edmundo Varas en la cual limpian alfombras. Por lo que aprovechó de responder a Raquel mientras iba camino a trabajar con el ex chico reality.

“Oye aquí andamos trabajando, lavando alfombras. Porque esto es lo que me da de comer, yo no necesitaba andar moviendo la coneja para tener dinero”, lanzó de entrada Rojas. Continuó su respuesta diciendo “esto es lo que genera dinero, el trabajo digno, el trabajo, el esfuerzo y el sacrificio, la perseverancia”.

“Es verdad, no como otras personas que han tenido que ir a bailarle a gente importante”, cerró Sergio acompañado de Edmundo.