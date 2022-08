Keanu Reeves debutó como superhéroe en el cine y muchos ni lo notaron: este fue su personaje

Con una sólida y exitosa trayectoria artística de casi cuatro décadas de extensión, Keanu Reeves está consagrado como uno de los actores más famosos, queridos y cotizados de Hollywood.

No obstante, aunque no hay nada que le haga falta experimentar para mantenerse en la cima, sus admiradores soñaban desde hace mucho que se sumara al mundo de los superhéroes en la gran pantalla.

En 2019, se supo que Kevin Feige, el jefe creativo de Marvel, se había acercado a la estrella en varias ocasiones para tantear cuál sería el proyecto ideal para que se uniera al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en ingles).

Desde ese entonces, los fans comenzaron a contemplar qué personaje podría interpretar. Las apuestas de los seguidores iban desde Doctor Doom, pasando por Silver Surfer, Mefisto, Ghost Rider, Deacon Frost y hasta Wolverine, un papel que confesó siempre quiso encarnar.

Durante mucho tiempo las especulaciones continuaron, pero ninguna oferta fue lo suficiente atractiva para que Keanu diera el paso hasta el año pasado. El actor finalmente fue convencido de lanzarse a las cintas de superhéroes, pero contrario a lo que muchos esperaban, no en el MCU.

Keanu Reeves se sumó a las cintas de superhéroes con esta producción

El artista de 57 años, para sorpresa de todos, aceptó la oferta de debutar como superhéroe en el universo de las adaptaciones cinematográficas de DC Comics, la gran competencia de Marvel.

¿En qué producción aceptó hacerlo? Pues en DC Liga de Supermascotas, una película animada basada en DC Cómics Legión de Supermascotas, que se estrenó el pasado 29 de julio en los cines de Estados Unidos.

Dirigida por Jared Stern, el largometraje de Warner Bros. Pictures. está encabezado por Krypto, el poderoso perro de Superman. En la trama, el can reúne a un equipo de mascotas de refugio que recién ganaron superpoderes para rescatar a la Liga de Justicia de Lex Luthor.

¿Qué personaje encarnó Keanu Reeves en la película con la que debutó en el cine de héroes?

Dentro del filme, el intérprete no prestó su voz al protagonista, sino a nada más y nada menos que Batman, un papel con el que en parte cumplió un sueño pues es el héroe de DC que siempre ha soñado encarnar.

Así lo confesó en una entrevista a Extra TV hace semanas atrás. “Siempre ha sido mi sueño (ser Batman), pero Robert Pattinson lo está haciendo muy bien, así que quizá más adelante”, reveló.

“Tal vez cuando necesiten a un Batman más viejo”, comentó a modo de broma sobre sus posibilidades de ponerse el traje algún día del hombre murciélago.

Otros de los actores que componen el reparto de voz de la cinta de comedia de superhéroes son Dwayne Johnson (Krypto), Kate McKinnon, John Krasinski, Vanessa Bayer, Natasha Lyonne, Diego Luna y Kevin Hart. Este último da voz a Ace, quien se convierte en el perro de Bruce Wayne.

Sin duda, la película animada no es la producción en la que muchos querían que Reeves debutara en el mundo de los superhéroes pues no es un live-action; sin embargo, quizás en el futuro, sorprenda a sus adeptos uniéndose al elenco de un proyecto en el que no solo puedan escucharlo, también verlo.

Cabe destacar que Keanu no es ningún novato ni doblando personajes animados ni tampoco actuando en filmes basados en historias de DC. Como actor de doblaje, el público ha visto su talento en cintas como Toy Story 4, en donde hizo la voz de Duke Caboom.

Mientras, su primera vez trabajando en una adaptación de un cómic de DC fue cuando protagonizó Constantine en 2005, una película basada en la historieta de horror Hellblazer. En el live-action, Keanu Reeves dio vida a John Constantine, un rol que reconoció le gustaría volver a interpretar.