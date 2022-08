Naya Fácil contó la firme sobre el fin de su relación: “Me llevo el premio de la más tonta...”

Naya Fácil vuelve a llamar la atención de sus seguidores luego de hablar nuevamente sobre el quiebre de su relación con su expareja, con quien habló sobre llamó la atención de la web tras sincerarse y dar detalles del quiebre de su relación.

Fue a mediados de julio donde la influencer dio la triste noticia, en donde comentó que “tengo mucha pena, tengo pena, rabia, muchos sentimientos juntos la verdad. Estoy solita de nuevo, así que hay cualquier gente malintencionada”.

Sin embargo, nuevamente Naya se tomó la cuenta de Instagram para hablar del fallido romance, en donde comentó su molestia con la reciente situación: “‘Ay, que no nos vean, que no se sepa pa’ que esto se mantenga bien, todo bien’. NO. Porque el we… estaba hablando con la ex. Así. Y yo haciendo qué onda, el papel de we… ahí dándome el tiempo, entendiendo que no quería aparecer en las redes sociales”.

La influencer detalló que su expareja le habría sido infiel y que perdió tres meses “como estúpida” en la relación.

“Terminamos por lo que pasó en el viaje, ¿Qué pasó ahora? Volvimos hace unos días atrás y qué pasa, me llegaron unos mensajes ‘oye, sabí que el loco me está hablando a mi’ y toda la we… y yo como estúpida volviendo. Que tonta fui, que estúpida”, expresó con molestia.

“Me llevo el premio de la más tonta, estúpida. Tengo mucha pena, toy terrible desilusionada porque mas encima se lo pregunté, se lo pregunté. Le dije ‘¿tu hablai con alguna de tus ex?’ y me dijo ‘no, no hablo’. Me mintió en mi cara el gil”, recordó.

Posteriormente, agregó que el “tengo cualquier rabia pena, desilusión. Perdí tiempo, me ilusioné caleta con alguien que ni siquiera valía la pena. Uy. Perdoné todo la we… que había pasado, que me hubiese negado públicamente. No”.

El presente de la influencer

Sin embargo, aclaró que ahora “yo estoy enfocada en lo mío, estoy enfocada en hacer plata tal como he ido en mi vida hasta ahora solitariamente. Pero la gente cu… qué pasa, que por eso, la gente es así, la gente es mier… mejor sola we…”, dijo con pena.

Posteriormente, reflexionó sobre las infidelidades: “Les voy a dar un consejo, ahora que yo tengo más experiencia en esta we… cuando a ustedes les hable una chica y les diga ‘oye, te tengo que decir algo de tal persona’ y cosas, créanle we... Y no se la echen contra la loca, porque la loca no tiene la culpa. Acá el loco tiene la culpa, de verdad”.

“No sean tontas y digan ‘ay, qué me vení hablar así o qué’, o si ella incluso se metió con el we… ustedes tienen que ser esto y decirle la culpa al we… y lo otro, no lloren. No vuelvan atrás y nada. Yo ya lloré una vez por esto y no voy a volver a llorar por un loco (...) agradézcanle a la persona que les abre los ojos”, aconsejó.

Para ir cerrando la historia, Naya Fácil aseguró que “no voy a llorar porque… o quizás sí, va a ser un proceso, pero da igual. Pero no vuelvan con alguien así o sea, no hay vuelta atrás we… porque te van a volver a hacer lo mismo una, dos, tres. A la primera ya, corten altiro”.

“A la primera conmigo era, conmigo no hay segunda oportunidades en estos casos. Me hacen we… una vez, no dos veces!”, sentenció.

Acá te dejamos el video: